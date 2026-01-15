GALERIE FOTO „Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026

„Șocant!" Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026 Tenis
Emma Răducanu a ratat o oportunitate rarisimă de a atinge fazele superioare ale unui turneu WTA.

Calendarul supra-aglomerat al circuitului WTA lasă loc de surprize în săptămânile premergătoare competițiilor de mare șlem.

Este și cazul acesteia, în care Emma Răducanu - principală favorită la câștigarea turneului WTA 250 de la Hobart - părea să aibă drum liber către primul titlu de campioană, de la US Open 2021.

Emma Răducanu, pregătire chestionabilă înainte de Australian Open 2026

Șansa celui de-al doilea trofeu al carierei a fost ratată lamentabil de Emma Răducanu, care s-a înclinat în fața numărului 204 mondial, Taylah Preston, scor 6-2, 6-4, într-un meci desfășurat în sferturile de finală ale întrecerii.

„Emma Răducanu, lovită de un eșec șocant înainte de Australian Open,” a titrat Herald Scotland, care a vorbit despre problema pe care o acuză fosta campioană a Openului American. „Merge la Melbourne pentru primul turneu de mare șlem al anului având doar o singură victorie obținută din septembrie încoace,” a scris cotidianul din Marea Britanie, referindu-se la succesul semnat de Emma Răducanu împotriva Camilei Osorio, la Hobart.

„Părea ca o șansă de aur pentru cea mai bună britanică să ajungă într-o finală de turneu, după patru ani și jumătate trecuți de la US Open 2021,” a adăugat sursa precizată din Insulă.

Emma Răducanu

Emma Răducanu / Foto: Imago
Emma Răducanu / Foto: Imago
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Noroc la tragerea la sorți

Emma Răducanu a avut însă parte de șansă, la tragerea la sorți. Va juca în turul întâi al Openului Australiei contra numărului 195 mondial, thailandeza Mananchaya Sawangkaew.

Norocul poate fi numit astfel doar în condițiile în care Emma Răducanu va reuși să practice un tenis mai solid la Melbourne care să facă întrecerea de la Hobart să rămână doar un antrenament nereușit.

