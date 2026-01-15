Calendarul supra-aglomerat al circuitului WTA lasă loc de surprize în săptămânile premergătoare competițiilor de mare șlem.

Este și cazul acesteia, în care Emma Răducanu - principală favorită la câștigarea turneului WTA 250 de la Hobart - părea să aibă drum liber către primul titlu de campioană, de la US Open 2021.

Emma Răducanu, pregătire chestionabilă înainte de Australian Open 2026

Șansa celui de-al doilea trofeu al carierei a fost ratată lamentabil de Emma Răducanu, care s-a înclinat în fața numărului 204 mondial, Taylah Preston, scor 6-2, 6-4, într-un meci desfășurat în sferturile de finală ale întrecerii.

„Emma Răducanu, lovită de un eșec șocant înainte de Australian Open,” a titrat Herald Scotland, care a vorbit despre problema pe care o acuză fosta campioană a Openului American. „Merge la Melbourne pentru primul turneu de mare șlem al anului având doar o singură victorie obținută din septembrie încoace,” a scris cotidianul din Marea Britanie, referindu-se la succesul semnat de Emma Răducanu împotriva Camilei Osorio, la Hobart.

„Părea ca o șansă de aur pentru cea mai bună britanică să ajungă într-o finală de turneu, după patru ani și jumătate trecuți de la US Open 2021,” a adăugat sursa precizată din Insulă.

