BREAKING NEWS | SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA TURNEUL CAMPIOANELOR. Prima reactie

WTA anunta ca Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor, liderul mondial fiind inlocuita de olandeza Kiki Bertens!

Simona Halep s-a retras de la Moscova si a zburat in urma cu doua zile catre Singapore, in speranta ca va putea juca, in ciuda herniei de disc.

Astazi, WTA a anuntat ca Simona nu va putea juca.

"E o decizie dificila, cu siguranta. Este intotdeauna greu sa te retragi de la un turneu. E prima dat ain viata mea cand sunt obligata sa fac asta. Dar este mai bine pentru sanatatea mea", a spus Simona.

"Darren m-a sprijinit 100%, pentru ca este ingrijorat si el pentru starea mea de sanatate si o pune intotdeauna pe primul loc", a mai spus ea.

Simona a spus pentru siteul WTA ca nu s-a antrenat de patru saptamani si ca nu este pregatita pentru a fi competitiva.

In urma retragerii Simonei Halep de la Singapore, cele 8 jucatoare participante vor fi: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens.

“It was a tough decision but it's better for my health.

