Marcu Czentye
Boris Becker, despre cele opt luni de închisoare petrecute în Wandsworth.

Cel mai tânăr câștigător din istoria turneului de la Wimbledon, Boris Becker a fost închis în Marea Britanie la Wandsworth, un penitenciar aflat la mai puțin de patru kilometri distanță de Terenul Central care l-a făcut faimos.

Condamnarea inițială a fostului tenismen german a fost de doi ani și jumătate, însă Becker a fost deportat în Germania, după opt luni.

Boris Becker, despre închisoarea Wandsworth: „Toate sunt adevărate. E o realitate dură.”

Vinovat pentru fals în acte și ascunderea unor sume consistente de bani, Boris Becker nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale, dar nici cele financiare față de propriii copii, cărora le datora pensii alimentare.

Pentru a-și repara greșelile, Boris Becker a ajuns să își vadă majoritatea banilor câștigați în tenis ducându-se pe amenzi, partaj și pensii alimentare.

Despre timpul petrecut după gratii, în Anglia, Boris Becker a dezvăluit că a avut parte de momente dificile, trăind pe pielea lui poveștile întunecate care circulă despre închisori.

„Nu poți dormi pentru că toate sunt adevărate. În închisoare oamenii se sinucid, oamenii se rănesc și oamenii înnebunesc. Este o realitate dură atunci când nu ai fost niciodată la închisoare, iar asta este ceva ce avocații tăi nu-ți spun înainte – poate ca să nu te sperie. Wandsworth este probabil una dintre cele mai dure închisori din Marea Britanie, așa că să ajung acolo a fost un adevărat șoc pentru mine,” mărturisește Boris Becker, într-un interviu acordat The Guardian.

„Asta e tortură. Să supraviețuiești e imposibil. Sunt într-o cușcă cu o grămadă de psihopați. Sunt singur și sunt pierdut,” dezvăluie Boris Becker că s-a gândit, în timp ce era închis.

Cum a trecut Boris Becker peste momentele complicate din închisoare

Boris Becker a afirmat că este obligatoriu pentru deținuți „să găsească o cale” de a rezista, pentru a supraviețiui.

„Timpul este dușmanul tău acolo, pentru că ceasul ticăie foarte încet. Sunt 22 de ore pe zi într-o celulă minusculă și asta e greu.

Trebuie să îți asumi cu adevărat responsabilitatea, iar viața într-o celulă îți oferă această oportunitate. Îmi place să cred că sunt un tip destul de inteligent și, în cele din urmă, începi să te gândești la toate motivele, la toate momentele, la toate scenariile.

Trei ani mai târziu, motivul pentru care mă descurc bine este pentru că mi-am asumat pe deplin responsabilitatea pentru lucrurile bune și rele pe care le-am făcut,” a punctat Becker.

