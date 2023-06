Bianca Andreescu, OUT de la Roland Garros. Cu câți bani a rămas jucătoarea de origine română

Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 42 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, de sportiva ucraineană Lesia Tsurenko (66 WTA) în turul trei al turneului de grand slam de la Roland-Garros.

Tsurenko s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1, într-o oră şi două minute.

Sportiva din Ucraina o va întâlni în optimi pe favorita principală, poloneza Iga Swiatek.

Campioană la US Open 2019, Bianca Andreescu și-a asigurat un cec în valoare de 142.000 de euro și 130 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

România nu mai are nicio reprezentantă în proba de simplu fete la Roland Garros 2023.

