De la Roland Garros, direct la Wimbledon! Irina Begu și-a dezvăluit planurile și lecția învățată în sezonul de zgură 

Irina Begu (27 WTA) a fost învinsă de Karolina Muchova (43 WTA), scor 6-3, 6-2, în turul 3 al competiției de la Roland Garros. A fost primul eșec suferit de româncă în fața jucătoarei din Republica Cehă, în trei meciuri directe.

Dezvăluindu-și planurile pentru sezonul de iarbă, Irina Begu a afirmat că va juca doar la Wimbledon, sărind peste turneele de pregătire de la Birmingham și Bad Homburg.

Irina Begu oferă doza de inspirație a zilei: „Am învățat că, dacă rămâi optimistă, poți să câștigi meciuri care par pierdute.”

„A avut un joc mult mai solid față de meciurile precedente, însă eu, per total, am făcut un meci destul de slab. Nu am servit bine, nu am reușit să intru în puncte bine și, automat, ea a controlat jocul.

Nu m-a surprins, știam cum joacă. Practic, mă pregătisem pentru jocul ei, dar nu am reușit să o pun în dificultate. Am crezut până la ultimul punct și am sperat că pot să întorc scorul,” a spus Irina Begu, comentându-și prestația, după încheierea partidei.

Întrebată care a fost cea mai prețioasă lecție învățată în acest sezon de zgură, în care a jucat inclusiv sferturi de finală în întrecerea WTA 1000 de la Madrid, sportiva din București a răspuns, oferind inspirație: „Am învățat că, dacă rămâi optimistă, dacă lupți, o să câștigi meciuri și atunci când par pierdute,” a replicat Begu pentru Eurosport.