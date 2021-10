Au făcut Grand Slam dintr-un simplu turneu ATP 250! Murray și Tiafoe, meci de 3 tiebreak-uri și 4 ore de joc la Anvers

Andy Murray (172 ATP) a salvat două mingi de meci pentru a-l învinge pe Frances Tiafoe în 16-imile de finală ale turneului ATP 250 de la Anvers. Campion în 2019 în această întrecere, scoțianul s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8), la capătul a trei ore și 45 de minute de joc.

Durata fiecărui set a depășit borna de o oră, spre mirarea ambilor jucători, dar și spre deliciul publicului belgian. „Cred că e prima oară în cariera mea când joc un meci în trei tiebreak-uri. E cel mai lung meci de trei seturi pe care l-am jucat, de departe. Sunt obosit, dar a fost o bătălie incredibilă.

Tiafoe a servit incredibil și a lovit puternic. Nu mă deranjează să joc meciuri lungi, dar acesta a fost dus la un alt nivel,” a declarat Andy Murray la finalul partidei de aproape 4 ore, potrivit BBC.

€10,915 a fost miza acestui meci, o sumă modică, raportată la premiile totale câștigate de Andy Murray și Frances Tiafoe din tenis, $62,215,003, respectiv $4,884,659.

În optimi, Andy Murray îl va înfrunta pe argentinianul Diego Schwartzman, număr 13 ATP.

