„Goliat cu șold metalic” l-a învins pe David în ATP. Andy Murray: „Indiferent câți oameni îmi spun să mă opresc, continui!”

'Veteranul' cu șold metalic al circuitului ATP, Andy Murray (34 de ani, 121 ATP) l-a învins cu revenire de scor pe puștiul-revelație al acestui sezon, Carlos Alcaraz (18 ani, 38 ATP) în turul secund al competiției ATP 1000 de la Indian Wells.

A fost 5-7, 6-3, 6-2 pentru tenismenul scoțian, a cărui hotărâre de a continua să joace tenis se arată de neclintit. „Încă simt că pot concura la cel mai înalt nivel, indiferent de câți oameni îmi zic să mă opresc. A fost un stadion plin care s-a bucurat de meci, atmosfera a fost superbă, iar eu pentru asta joc,” a dezvăluit Andy Murray în interviul acordat pe teren, imediat după final.

"I feel I can still compete at the top of the game, regardless of how many people tell me to stop." #BNPPO21 @andy_murray pic.twitter.com/phjsdN6G9H

În turul 3, Andy Murray îi așteaptă replica germanului Alexander Zverev, actual număr 4 ATP. Zverev l-a învins în trei seturi pe Jenson Brooksby, 6-4, 3-6, 6-1.



„Nu sunt sigur cum va evalua Andy această victorie, dar eu cred că e cea mai bună, de la operație încoace.

A reușit-o în stilul său, având răbdare de pe fundul terenului și obosindu-l pe Alcaraz fizic și mental cu apărarea sa. Succesul acesta face să merite fiecare secundă din munca depusă. Bravo, Andy Murray,” a scris fostul antrenor al Simonei Halep, după încheierea meciului.

Not sure how Andy will rate that win but I reckon that was his best effort since his surgery. Did it his way also from the baseline with patience and defense wearing down Alcaraz physically & mentally. Makes all the work worth every second. Well done AM ????