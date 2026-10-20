Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 12-a din sezonul regulat:

PORTAR

Eduard Pap (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A doua etapă la rând în care a făcut minuni în poarta ciucanilor, de astă dată și cu folos în clasament!

FUNDAŞI

Răzvan Onea (FC Rapid) – Din nou, se numără printre cei mai buni jucători rapidiști. A scos un penalty și a oferit o pasă decisivă.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – O prestație ireproșabilă în defensivă. În plus, a marcat golul care a închis tabela.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) - Puternicul fundaș ucrainean a fost ca un zid în fața adversarilor.

Ricardo Pădurariu (FCSB) - Crește valoric de la meci la meci. A pasat decisiv pentru golul victoriei reușit de Stoian.

MIJLOCAŞI

Alexandru Dobre (FC Rapid) – A reușit o dublă. A ajuns la 27 de goluri marcate în 78 de meciuri jucate pe prima scenă pentru giuleșteni.

Andrei Mărginean (Dinamo) – A consumat multă energie pe durata partidei. A scos penalty-ul în urma căruia roș-albii au deschis scorul.

Cătălin Cîrjan (Dinamo) - Căpitanul liderului și-a condus echipa spre a cincea victorie consecutivă.

Omar El Sawy (UTA Arad) – O evoluție foarte bună. A marcat un gol care s-a dovedit a fi de trei puncte.

ATACANŢI

Simon Elisor (Universitatea Craiova) – Titularizat de Coelho, a marcat pentru a șaptea oară în ediția curentă.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) - Golgheterul stagiunii precedente a marcat un gol și a contribuit la a doua reușită din contul studenților clujeni.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș) - A schimbat jocul echipei la pauză. Astfel, piteștenii s-au întors cu un punct de pe terenul vicecampioanei.

Info: LPF