România riscă să mai piardă un fotbalist tânăr, de mare perspectivă, apreciat în Germania! În ultimii ani, tot mai muți tineri născuți în alte țări, dar cu origini românești, au fost în atenția loturilor ”under”.

O parte a ales să joace pentru România, cel puțin momentan, iar o altă parte a hotărât să joace de la bun început pentru alte selecționate.

Cine e Constantin Sanchez, fundașul din Germania pe care România îl poate pierde

Recent, în presa internațională a început să se discute foarte multe despre calitățile lui Constantin Sanchez, în vârstă de 16 ani, născut la 11 februarie 2010, în Germania! Are și cetățenie română, dar și a statului Mexic, iar în acest moment este legitimat în Germania, la Greuther Furth U17.

Fundaș de bandă la bază, Constantin Sanchez impresionează, conform publicației mexicane Soy Futbol, prin fizic și modul în care îndeplinește sarcinile tactice. Jurnaliștii notează faptul că Federația Mexicană de Fotbal este interesată de modul în care va evolua jucătorul care are și origini din România, în ideea în care îl poate convoca pentru selecționatele sub medie de vârstă.

Constantin Sanchez, portret detaliat în Mexic

Conform informațiilor, Constantin Sanchez, născut în Germania, are tată de origine mexicană, iar mama sa este româncă.

”Fundașul stânga, născut în Germania, în 2010, face furori cu Greuther Furth U17. Datorită tatălui său, poate juca pentru Mexic!

Mexicul se uită și în Europa, căutând tinere perle fotbalistice cu rădăcini mexicane. Un nume care începe să apară pe radarul echipelor naționale de tineret? Constantin Sanchez, un jucător din Germania, născut în 2010, care evoluează în prezent cu la Greuther Furth U17. (...) tânărul poate decide să joace pentru Mexic datorită tatălui său.

Înainte de a ajunge la Greuther Furth, fundașul a jucat la cluburi locale precum SC Feucht și SGV Nurnberg-Furth, unde a început să atragă atenția înainte de a face saltul pe o scenă mai mare în fotbalul german. Pentru sezonul 2026-2027, el face parte din echipa U-17 a lui Greuther Furth, concurând în DFB-Nachwuchsliga (liga germană de tineret).

Apariția sa pe radarul Mexicului se aliniază perfect cu strategia promovată de Andres Lillini, creierul din spatele echipelor naționale de tineret ale Mexicului, care are misiunea de a găsi jucători eligibili să reprezinte Mexicul - chiar dacă aceștia cresc departe de casă.

Constantin Sanchez este, încă, la începutul carierei sale, dar pregătirea sa în Germania, abilitățile de fundaș stânga și originile mexicane îl fac un jucător pe care echipele de tineret ale Mexicului vor dori să-l urmărească îndeaproape”, a notat publicația amintită.