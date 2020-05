Roger Federer, "REGELE IERBII" Cine sunt cei 11 jucatori care l-au detronat la Wimbledon si cate participari a bifat elvetianul la Slam-ul englezilor 

Din articol Jucatorii care l-au invins pe Roger Federer la Wimbledon

Incontestabil, Roger Federer este "regele ierbii" de la Wimbledon. Dar cine au fost jucatorii care au reusit sa il invinga acolo?

Din 1999 pana in 2019, Roger Federer a bifat 21 de participari consecutive pe iarba de la Wimbledon, devenind cel mai laureat tenismen din istoria celui mai vechi turneu de tenis din lume, adunand 8 trofee castigate; cinci au fost adjudecate in ani consecutivi, pe durata asa-numitei "dominatie federeriana" la Wimbledon intre 2003-2007, iar ultimele trei au avut loc in 2009, 2012, respectiv 2017.

Roger Federer este protagonistul a patru dintre cele mai spectaculoase si renumite finale din istoria Wimbledonului, anume ultimele acte cu Rafael Nadal din 2007 si 2008, finala cu Andy Roddick din 2009, dar si cea din 2019, pierduta in favoarea sarbului Novak Djokovic dupa ce elvetianul beneficiase de doua mingi de meci.

Jucatorii care l-au invins pe Roger Federer la Wimbledon



1999, tur 1 - Jiri Novak (Cehia) 3-6, 6-3, 6-4, 2-6, 4-6



2000, tur 1 - Evgeniy Kafelnikov (Rusia) 5-7, 5-7, 6-7



2001, sferturi - Tim Henman (Marea Britanie) 5-7, 6-7, 6-2, 6-7



2002, tur 1 - Mario Ancic (Croatia) 3-6 6-7, 3-6



2008, finala - Rafael Nadal (Spania) 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9



2010, sferturi - Tomas Berdych (Cehia) 4-6, 6-3, 1-6, 4-6



2011, sferturi - Jo-Wilfried Tsonga (Franta) 6-3, 7-6, 4-6, 4-6, 4-6



2013, tur 2 - Sergiy Stakhovsky (Ucraina) 7-6, 6-7, 5-7, 6-7



2014, finala - Novak Djokovic (Serbia) 7-6, 4-6, 6-7, 7-5, 4-6



2015, finala - Novak Djokovic (Serbia) 6-7, 7-6, 4-6, 3-6



2016, semifinala - Milos Raonic (Canada) 3-6, 7-6, 6-4, 5-7, 3-6



2018 sferturi - Kevin Anderson (Africa de Sud) 6-2, 7-6, 5-7, 4-6, 11-13



2019 finala - Novak Djokovic (Serbia) 6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 12-13



Federer la Wimbledon nu inseamna in numere ce inseamna Nadal la Roland Garros, dar multi fani ai tenisului ar putea argumenta - valid si greu de contracarat - ca Roger ramane cel mai bun jucator pe iarba din toate timpurile.

Roger Federer a participat in cele mai lungi finale ale turneului de la Wimbledon, atat in materie de durata - vs. Novak Djokovic in 2019 (4 ore si 57 de minute) -, cat si de numar al game-urilor jucate - vs. Andy Roddick in 2009 (77 de game-uri).

Novak Djokovic, singurul jucator care l-a invins de minim doua ori pe Roger Federer la Wimbledon



Cu toate acestea, Roger Federer nu are un palmares imaculat pe iarba de la Wimbledon. Elvetianul a pierdut de 13 ori, fiind invins de 11 jucatori diferiti. Novak Djokovic este singurul jucator care a avut sansa de a-l invinge pe Roger Federer mai mult de o data la Wimbledon, liderul ATP actual administrandu-i pana acum 3 infrangeri lui Federer la Londra.

Unicul jucator care l-a invins insa pe Roger Federer la Wimbledon fara sa piarda niciun set in acel meci a fost croatul Mario Ancic, coechipier de generatie cu Ivan Ljubicic, cel din urma ajungand intre timp antrenorul lui Federer.

In continuare, Victor Hanescu ramane singurul tenismen roman care s-a duelat in cadrul tabloului principal cu Roger Federer pe iarba de la Wimbledon. Meciul a avut loc in turul inaugural al editiei din 2013, cand Federer a dispus de Hanescu, scor 6-3, 6-2, 6-0.

Socul turneului avea sa-l regaseasca tot pe Roger in prim-plan, un tur mai tarziu, cand Sergiy Stakhovsky il elimina pe campionul en-titre cu o revenire de la 0-1 la seturi, meciul finalizandu-se 6-7, 7-6, 7-5, 7-6.