Căsătorie civilă între Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea: ținuta îndrăzneață a cântăreței

Căsătorie civilă între Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea: ținuta îndrăzneață a cântăreței Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit.

TAGS:
Victor CorneaTenis ATPAndreea BalanTenis Romania
Din articol

Cântăreața Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea - mai tânăr cu nouă ani - s-au căsătorit în Voluntari, județul Ilfov. În data de 10 mai, cei doi au programată cununia religioasă.

În aceeași zi, Andreea Bălan va publica un single intitulat „Nopți albe,” dedicat acestui nou început în viață.

Andreea Bălan jură „iubire infinită” pentru Victor Cornea

Victor Cornea și Andreea Bălan sunt într-o relație de trei ani, perioadă la sfârșitul căreia Andreea Bălan a spus: „Da, din tot sufletul, cu iubire infinită pentru todeauna,” au fost cuvintele transmise de artistă, pe rețelele sociale.

Aproximativ 25 de invitați au asistat la primul moment de petrecere al căsătoriei dintre Andreea Bălan și Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit

  • Andreea balan victor cornea 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victor Cornea a cerut-o pe Andreea Bălan într-un avion

Victor Cornea și Andreea Bălan se vor căsători în mai 2026. Cântreața a spus „da” cererii făcute de tenismen chiar în timpul unui zbor. Momentul a fost filmat de camerele PRO TV.

„Nu credeam, niciodată nu credeam!”, a fost reacția Andreei Bălan, în avion, unde pasagerii i-au aplaudat pe cei doi.

„Am ales să o cer în aer, fiindcă am undeva între 80 și 90 de zboruri pe an. Acolo mă simt în largul meu, cel mai mult. A fost o provocare să aduc florile, să aduc tortul, să aduc de băut, a fost un moment foarte frumos,” a povestit Victor Cornea pentru PRO TV.

Înainte de nuntă, Victor Cornea a adăugat că resimte o „presiune” cu privire la valsul care va preceda petrecerii. „Am un pic de presiune, cu un asemenea profesionist lângă mine, ca Andreea,” a mai spus Cornea.

Fostă ocupantă a locului trei în sezonul trei al emisiunii „Dansez pentru tine,” Andreea Bălan nu doar că se pricepe mai bine la dans, dar va și lansa piesa pe care cei doi miri vor dansa, la nunta programată în primăvară.

Publicitate

Victor Cornea, număr 120 ATP în proba de dublu. A câștigat un titlu în 2025

Până la nuntă, Victor Cornea (32 de ani) și Andreea Bălan (41 de ani) au sărbătorit Crăciunul în Sibiu.

În 2025, dublistul Victor Cornea a câștigat turneul ATP Challenger de la Como, alături de Santiago Taverna Rodriguez.

30 de victorii a bifat Victor Cornea, în proba de dublu, în 2025, dintr-un total de 65 de partide oficiale disputate.

Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!