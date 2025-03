Anca Todoni, game, set, match și turneu! Românca e șefă în Antalya: suma de bani câștigată și punctele acumulate

100 e locul ocupat de Anca Todoni în ierarhia WTA

7 victorii și șase eșecuri e bilanțul Ancăi în 2025

365.000 de dolari a câștigat Anca în întreaga carieră în WTA



Anca Todoni, în finala din Antalya | Cum a descris-o anul trecut, la Poveștile Sport.ro, Artemon Apostu-Efremov



Antrenorul Artemon Apostu-Efremov a vorbit anul trecut despre Todoni, la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de VOYO și Sport.ro.



”Avem o colaborare de doi ani și jumătate. Am remarcat-o, o știam pentru că Adi Cruciat o cunoștea, sunt din același oraș, din Timișoara. Știu că lucram cu Simona când Adi mi-a zis să vin s-o văd. Îmi tot spunea de ea. Joacă bine, o junioare foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești. Noi am crezut în ea de la început și am început proiectul împreună, cu Adi Cruciat, Adi Gavrilă. Suntem curioși cât de sus poate să meargă.



Are 1.84 m, dar poate fi un avantaj dacă te folosești de înălțime, dacă te dezvolți. Simona Halep are o înălțime mai mică și poți spune că e rapidă. Fiecare jucătoare are atuurile ei, trebuie să le valorifice!”, a spus antrenorul în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.



La momentul în care Apostu-Efremov o descria pe Todoni, sportiva din Timișoara intrase în Top 200 WTA.