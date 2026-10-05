La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj indica 1-0 în favoarea Suediei, grație reușitei semnate de Viktor Gyokeres în minutul 13 al confruntării.

Gabi Balint urechează un tricolor: ”Iar stă rău!”

La pauza meciului, prezent în studio la Digi Sport, Gabi Balint a ținut să puncteze faptul că Andrei Rațiu, fundașul lateral al României, stă bine pe partea ofensivă, dar lasă de dorit în defensivă.

”Sunt mai agresivi, mai rapizi. Au recuperat mingea. Stanciu nici nu și-a dat seama. Îmi place atitudinea, nu cred că putem pierde meciul dacă vom păstra aceeași atitudine. Defensiv, avem probleme. Rațiu, bine în jocul ofensiv dar iar stă rău în apărare.

Lenti la mijloc, neclari în atac. Nu terminăm fazele. Ducem mingea rapid și o pierdem, nu reușim să finalizăm. Ca atitudine, îmi place echipa. Trebuie să continuăm”, a sugerat Balint.

Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis

Pentru partida din această seară, Gheorghe Hagi l-a păstrat pe Otto Hindrich în poartă. Pe linia de fund vor fi Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie și Nicușor Bancu. Răzvan Marin și Vlad Dragomir vor fi închizătorii, iar Dennis Man, Nicolae Stanciu și Darius Olaru vor sta în spatele vârfului împins Florin Tănase.

Ianis Hagi, titular cu Polonia și la Solna cu Suedia, va fi pe bancă la București. Cel mai probabil, el va fi introdus pe parcurs de selecționerul Hagi. Radu Drăgușin a fost eliminat cu Polonia, deci e în afara lotului, în timp ce Virgil Ghiță a primit un ”galben” și nu va putea, de asemenea, participa în meciul cu Suedia din cauza cumulului de avertismente.

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase; Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Suedia: Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres; Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson; Selecționer: Graham Potter