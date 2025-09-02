GALERIE FOTO Bilanțul româncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a câștigat premiul cel mai mare

Bilanțul rom&acirc;ncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a c&acirc;știgat premiul cel mai mare Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

US Open 2025 | Performanțe notabile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela RuseMonica NiculescuUS Open 2025Sorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Călătoria tenisului feminin românesc la US Open 2025 a ajuns la final, iar bilanțul arată o calificare în optimile probei de dublu feminin ca fiind cel mai bun rezultat atins.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au părăsit întrecerea de dublu după ce au pierdut în fața echipei alcătuite din Elise Mertens și Veronika Kudermetova, scor 6-4, 6-1.

Patru românce au câștigat $591,000 la US Open 2025

România a avut patru participante la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse evoluând atât în proba individuală, cât și la dublu feminin.

Monica Niculescu a reușit, la 37 de ani, să câștige meci în proba de dublu, performanță pentru care a primit un premiu în valoare de $22,500.

Jaqueline Cristian a câștigat un sfert de milion de dolari

Cel mai mare premiu l-a câștigat Jaqueline Cristian. Racheta numărul unu a României a obținut primele victorii ale carierei, în turneul de simplu de la New York, unde a ajuns până în turul al treilea.

Calificarea în turul trei și prezența în proba de dublu i-au adus româncei Jaqueline Cristian un premiu total de $252,000.

Sorana Cîrstea nu a mai avut succesul de la Madrid și Wimbledon, în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, dar a reușit să treacă de o rundă, în proba individuală și să joace un tenis convingător în meciul dificil, pierdut în trei seturi, în turul secund, în fața Karolinei Muchova.

Ajunsă în turul trei al Openului American 2024, Gabriela Ruse nu a reușit să evite eliminarea în turul inaugural, în meciul cu Daria Kasatkina, dar a legat două succese la dublu, împreună cu Marta Kostyuk.

Palmaresul româncelor la US Open 2025

Jaqueline Cristian

  • victorie 6-2, 6-0 cu Danielle Collins, în turul întâi al probei individuale
  • victorie 4-6, 6-2, 6-2 cu Ashlyn Krueger, în turul secund al probei individuale
  • înfrângere 6-4, 4-6, 6-2 cu Amanda Anisimova, în turul trei al probei individuale
  • înfrângere alături de Angelica Moratelli 6-2, 6-2 cu Alexandrova / Zhang, în turul întâi al probei de dublu

Sorana Cîrstea:

  • victorie 7-5, 6-0 cu Solana Sierra, în turul întâi al probei individuale
  • înfrângere 7-6, 6-7, 6-4 cu Karolina Muchova, în turul secund al probei individuale
  • înfrângere alături de Anna Kalinskaya 7-5, 6-4 cu Kessler / Stearns, în turul întâi al probei de dublu

Gabriela Ruse

  • înfrângere 7-5, 6-1 cu Daria Kasatkina, în turul întâi al probei individuale
  • victorie alături de Marta Kostyuk 6-2, 6-1 cu Bouzas Maneiro / Cocciaretto, în turul întâi al probei de dublu
  • victorie alături de Marta Kostyuk 6-3, 6-2 cu Haddad Maia / Siegemund, în turul secund al probei de dublu
  • înfrângere alături de Marta Kostyuk 6-4, 6-1 cu Mertens / Kudermetova, în optimile probei de dublu

Monica Niculescu

  • victorie alături de Anastasija Sevastova 6-4 6-4 cu Zhu / Zheng, în turul întâi al probei de dublu
  • înfrângere alături de Anastasija Sevastova 6-2, 6-2 cu Danilina / Krunic, în turul secund al probei de dublu

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian new york 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Clasamentul premiilor câștigate de românce la New York, în 2025

  • Jaqueline Cristian - $237,000 (individual) + $15,000 (la dublu) = $252,000
  • Sorana Cîrstea - $154,000 (individual) + $15,000 (la dublu) = $169,000
  • Gabriela Ruse - $110,000 (individual) + $37,500 (la dublu) = $147,500
  • Monica Niculescu - $22,500 (la dublu)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
ULTIMELE STIRI
Niște catastrofe: așa echipe slabe n-au mai fost de fix un deceniu!
Niște catastrofe: așa echipe slabe n-au mai fost de fix un deceniu!
PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! &rdquo;Ciao, Gigio&rdquo;
PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! ”Ciao, Gigio”
Avery Skinner, de neoprit! SUA este &icirc;n sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Avery Skinner, de neoprit! SUA este în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă &icirc;n sferturile US Open
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open
S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: &bdquo;Am discutat cu d&acirc;nsul&ldquo;
S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: „Am discutat cu dânsul“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;E greu de recunoscut!&rdquo; Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Rom&acirc;nul s-a aflat pe lista lui Flick

”E greu de recunoscut!” Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Românul s-a aflat pe lista lui Flick

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

CITESTE SI
Putin a numit doi &bdquo;vinovați&rdquo; pentru &bdquo;criza&rdquo; din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

stirileprotv Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!