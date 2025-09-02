Călătoria tenisului feminin românesc la US Open 2025 a ajuns la final, iar bilanțul arată o calificare în optimile probei de dublu feminin ca fiind cel mai bun rezultat atins.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au părăsit întrecerea de dublu după ce au pierdut în fața echipei alcătuite din Elise Mertens și Veronika Kudermetova, scor 6-4, 6-1.

Patru românce au câștigat $591,000 la US Open 2025

România a avut patru participante la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse evoluând atât în proba individuală, cât și la dublu feminin.

Monica Niculescu a reușit, la 37 de ani, să câștige meci în proba de dublu, performanță pentru care a primit un premiu în valoare de $22,500.

Jaqueline Cristian a câștigat un sfert de milion de dolari

Cel mai mare premiu l-a câștigat Jaqueline Cristian. Racheta numărul unu a României a obținut primele victorii ale carierei, în turneul de simplu de la New York, unde a ajuns până în turul al treilea.

Calificarea în turul trei și prezența în proba de dublu i-au adus româncei Jaqueline Cristian un premiu total de $252,000.

Sorana Cîrstea nu a mai avut succesul de la Madrid și Wimbledon, în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, dar a reușit să treacă de o rundă, în proba individuală și să joace un tenis convingător în meciul dificil, pierdut în trei seturi, în turul secund, în fața Karolinei Muchova.

Ajunsă în turul trei al Openului American 2024, Gabriela Ruse nu a reușit să evite eliminarea în turul inaugural, în meciul cu Daria Kasatkina, dar a legat două succese la dublu, împreună cu Marta Kostyuk.

Palmaresul româncelor la US Open 2025

Jaqueline Cristian

victorie 6-2, 6-0 cu Danielle Collins, în turul întâi al probei individuale

victorie 4-6, 6-2, 6-2 cu Ashlyn Krueger, în turul secund al probei individuale

înfrângere 6-4, 4-6, 6-2 cu Amanda Anisimova, în turul trei al probei individuale

înfrângere alături de Angelica Moratelli 6-2, 6-2 cu Alexandrova / Zhang, în turul întâi al probei de dublu

Sorana Cîrstea:

victorie 7-5, 6-0 cu Solana Sierra, în turul întâi al probei individuale

înfrângere 7-6, 6-7, 6-4 cu Karolina Muchova, în turul secund al probei individuale

înfrângere alături de Anna Kalinskaya 7-5, 6-4 cu Kessler / Stearns, în turul întâi al probei de dublu

Gabriela Ruse

înfrângere 7-5, 6-1 cu Daria Kasatkina, în turul întâi al probei individuale

victorie alături de Marta Kostyuk 6-2, 6-1 cu Bouzas Maneiro / Cocciaretto, în turul întâi al probei de dublu

victorie alături de Marta Kostyuk 6-3, 6-2 cu Haddad Maia / Siegemund, în turul secund al probei de dublu

înfrângere alături de Marta Kostyuk 6-4, 6-1 cu Mertens / Kudermetova, în optimile probei de dublu

Monica Niculescu