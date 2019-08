Accidentarea o poate cobori drastic in clasamentul WTA! Pe ce loc risca sa cada Simona Halep daca nu ia startul la Cincinnati!

Simona Halep a abandonat Rogers Cup in sferturile de finala, dupa ce a acuzat dureri la glezna.

Accidentarea suferita pune sub semnul intrebarii participarea Simonei la Cincinnati.

Ea ar trebui sa intre in competitie in turul al doilea si ar urma sa joace miercuri, 14 august, astfel ca mai are la dispozitie doua zile sa decida daca risca sau asteapta sa se refaca complet pentru US Open.

Simona Halep nu va putea urca mai mult de locul 4, cel pe care il ocupa acum, indiferent de rezultatul pe care il va obtine la Cincinnati. Totusi, exista un risc mare pentru romanca in cazul in care nu va lua startul la aceasta competitie.

Simona poate ajunge pe locul 8 in clasamentul WTA. Halep poate fi depasita de Kiki Bertens, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Serena Williams.

Simona Halep a jucat finala anul trecut la Cincinnati si are de aparat 585 de puncte. Ea a fost invinsa in 2018 de Kiki Bertens.

Culoarul Simonei Halep la Cincinnati

turul I: bye

turul II: Carla Suarez Navarro sau Ekaterina Alexandrova;

turul III: Madison Keys, Garbine Muguruza sau Amanda Anisimova (posibil);

sferturi: Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Victoria Azarenka (posibil);

semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Elina Svitolina (posibil);

finala: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Petra Kvitova sau Bianca Andreescu (posibil).