Universitatea Craiova – Rapid s-a terminat cu victoria giuleștenilor, la capătul unei partide în care două erori, demne de cascadorii râsului, au influențat scorul final și au „îngropat“ șansele oltenilor, la titlu.

Aceste greșeli ale portarilor au fost șocante și pentru Victor Angelescu, acționarul Rapidului. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, acesta s-a arătat uluit de ce a văzut, vineri, pe Ion Oblemenco și a criticat inabilitatea echipei sale, de a păstra avantajul de pe tabelă, la 1-0, după golul lui Gojkovic.

„O victorie care ne menține cu șanse la cupele europene. Dacă nu băteam, clar, nu mai aveam nicio șansă. Bine că rămâne campionatul deschis până la final. De acum, trebuie să depășim U Cluj sau CFR. La meciul lor direct de mâine, ne-ar conveni să piardă ambele (n.r. – râde). Serios vorbind, preferăm ca mâine să piardă o echipă, să nu fie egalitate. Au fost două gafe, dar ce să zici... Nici nu prea am reușit să mă bucur că am înscris... Parcă nu putem să ținem de rezultat. Bine că au avut și ei o gafă destul de mare și am reușit să câștigăm“, a spus Angelescu.

Întrebat despre faza din prima repriză, în care Rapid a cerut un penalty, oficialul bucureștenilor a fost de părere că se putea dicta lovitură de la 11 metri de către arbitrul Marian Barbu.

„Există contact. Se putea da penalty. La alții, s-a dat penalty mult mai ușor. Dar, cât timp câștigi, digeri mai ușor astfel de faze“, a adăugat Victor Angelescu.