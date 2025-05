Giuleștenii au plecat cu trei puncte mari din Bănie, după un meci decis și de câteva gafe, iar acum Rapid se poate gândi din nou la cupele europene.



Marius Șumudică (54 de ani) a avut un discurs furibund după meci și l-a înțepat pe acționarul minoritar Victor Angelescu, absent de la partida cu Universitatea Craiova.



După ce antrenorul a spus că nu a mai vorbit cu Angelescu ”de zece zile”, omul de afaceri a intrat în direct și l-a contrazis pe Șumudică. Printre altele, a spus că ar urma să aibă o discuție cu antrenorul în următoarele zile.



Victor Angelescu: ”O să am o discuție cu Marius”



„Nu cred că m-am contrazis cu nimic. M-ați întrebat de Marius Șumudică, am spus ce are în contract. Are o clauză prin care, dacă ajunge în cupele europene, i se prelungește contractul. Am spus că vom trage linie la finalul campionatului și vom vedea atunci ce decizie vom lua.



Dacă vom fi mulțumiți de ceea ce vedem, vom lua decizia împreună cu domnul Șucu. Dacă-și îndeplinește obiectivul, nu mai rămâne nimic de zis. Nu-mi dau seama, nu vreau să comentez. O să am o discuție cu Marius când se întoarce, vreau să ne bucurăm de victoria de la Craiova, unde se câștigă foarte greu. Am vorbit cu Marius toată ziua de luni, am fost la antrenament.



Am vorbit, normal că am vorbit. Am plecat de miercuri câteva zile din București, mă voi întoarce mâine. Tocmai de asta am vorbit cu domnul Șucu, s-a dus dânsul la meci. Sunt declarații pe care Marius le dă la cald, nu se pune problema să nu vorbim. O să vorbim intern, cred că asta e cel mai normal”, a spus Angelescu, la Digi Sport.



Echipa pregătită de Marius Șumudică a urcat pe locul cinci, cu 31 de puncte, la patru puncte distanță de următoarele două clasate, Universitatea Cluj și CFR Cluj, care se vor duela în această etapă.



De menționat este că, până la finalul acestui sezon, Rapid se va întâlni cu ambele. Cu CFR Cluj va juca pe teren propriu, în Giulești, iar cu Universitatea în deplasare, pe Cluj Arena.