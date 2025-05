Giuleștenii s-au impus cu 2-1 în fața oltenilor și au urcat pe locul 5, cel puțin temporar, în clasament. Rapid are acum 31 de puncte, iar după șapte etape desfășurate în partea a doua a campionatului, trupa lui Marius Șumudică are înregistrate două victorii, două remize și trei eșecuri.



Marius Șumudică a analizat Craiova - Rapid 1-2



La flash-interviu, Marius Șumudică și-a lăudat elevii și a ținut să evidențieze că dedică victoria giuleștenilor secundului său, Cristi Petre, care a suferit un infarct după meciul cu FCSB și a fost operat.



”Acești băieți se ridică de jos, știu să sufere. Astăzi e victoria lor. Țin să-i dedic victoria lui Petre, colaboratorul meu, care a suferit un infarct după meciul cu FCSB. El e ok acum. Țin să-i transmit doctorului felicitări, că a salvat un om. E victoria acestor jucători și acestor suporteri minunați.



Iată că se demonstrează că am făcut un play-off bun. Am avut multe decizii contra, chiar și astăzi cred că am avut un penalty clar la Petrila. Mi-a transmis centralul că nu a avut intensitate faultul. Probabil că dacă i se rupea piciorul se dădea penalty.



Am simțit că se năruia tot. Toată munca noastră. Și eram fer convins că din punct de vedere tactic i-am închis foarte bine. Știam că trebuie să nu-l lăsăm pe Mitriță cu fața la poartă. Am închis o echipă foarte bună, care dă ritm jocului și care încearcă să domine adversarului. Am câștigat pe un teren greu.



Mai avem trei meciuri de disputat. Nu am realizat nimic încă. Am venit la patru puncte. Se joacă. Devine meciul cu Dinamo foarte important. Apoi jucăm cu CFR la noi acasă. Și după mergem la U Cluj, e finala. Sperăm să prindem loc de cupe. Momentan suntem mai bine față de anul trecut, când am terminat pe locul șase.



Acest play-off a demonstrat încă o dată că am făcut o pregătire bună și că ne batem de la egal la egal cu orice echipă”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică îl înțeapă pe Victor Angelescu: ”Se contrazice singur! Îi aduc aminte declarațiile” + ”Trebuia să fie în vestiar astăzi, cum a fost domnul Șucu”



Antrenorul l-a înțepat și pe Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, care a declarat recent faptul că dacă Șumudică nu va bifa obiectivul cupelor europene, atunci se va face o analiză la finalul sezonului și se va stabili dacă va mai rămâne sau nu la cârma echipei.



”Domnul Angelescu se contrazice singur. Îi aduc aminte declarațiile. Dacă echipa pierde în minutul 90+4 cu ghinion, Marius Șumudică rămâne la echipă. Nu stau acum să mă leg de rămânerea mea la Rapid. Nu am avut nicio discuție cu domnul Angelescu și nici nu o să am vreo discuție cu el. Mă bucur că domnul Șucu, care e patronul lui Genoa, a venit în cabină, i-a încurajat pe băieți.



Mai departe, întrebați-l pe domnul Angelescu. Căruia țin să-i reamintesc că a spus că Șumudică rămâne la Rapid dacă echipa joacă bine și se bate de la egal la egal cu alte echipe și dacă își face obiectivul.



Cred că am 10 zile de când nu am vorbit cu Angelescu. El vorbea cu mine zi de zi. De la meciul cu Hermannstadt noi nu am mai vorbit nimic. Îl respect, nu am nimic cu dânsul, dar eu niciodată nu o să sun patronii. Cred că aveam nevoie de el să fie în cabină. Astăzi, unul dintre acționari, și îi mulțumesc cu această cale, a demonstrat că poate fi lângă echipă.



Infime. Astea sunt șansele ca Șumudică să rămână la echipă. Probabil, doar dacă voi atinge obiectivul să ajungem în cupele europene. Șumudică e Șumudică. Șumudică nu e clătită. Șumudică nu poate fi întors. E drept, am vrut să plec, nu am fost lăsat să plec, mi-am continuat drumul”, a punctat Marius Șumudică.

