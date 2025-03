În a doua etapă din play-out-ul SuperLigii României, Poli Iași a învins-o cu 4-0 pe UTA și a înregistrat toate cele trei puncte la capătul celor 90 de minute.



Vasile Miriuță exultă după ce Poli Iași s-a distrat cu UTA: ”Gură de oxigen”



Vasile Miriuță, antrenorul ieșenilor, a ținut să evidențieze că era extrem de important ca elevii săi să obțină toate punctele în confruntarea de duminică după-amiază.



Tehnicianul a evidențiat că victoria este ca o gură de oxigen și că o să se focuseze acum pe următoarele meciuri ale lui Poli.



”Important era să câștigăm astăzi, am făcut o partidă bună, adică băieții. Important e să ne câștigăm meciurile pe care le avem și să nu depindem de celelalte rezultate.



Am sărit, dar tot acolo suntem. Suntem multe jocuri până la final, se joacă până în ultima etapă, care pe care. Am început cu un egal la Farul, unde Farul a fost echipa mai bună, dar astăzi am fost echipa mai bună.



Cele trei puncte sunt o gură de oxigen. Jucăm la Galați, apoi la Buzău, deci două meciuri foarte grele. Trebuie să rămânem modești, să lucrăm la antrenamente și să jucăm cât mai bine”, a spus Vasile Miriuță.



Cum arată play-out-ul SuperLigii