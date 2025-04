Șumudică a apărut la conferința de presă de dinaintea meciului Rapid - FCSB. Tehnicianul giuleștenilor a explicat că a vrut să demisioneze după eșecul din Cupa României cu FC Hermannstadt (1-2), dar a trebuit să revină asupra deciziei din cauza clauzei pe care ar fi trebuit să o plătească.



Șumudică: "Eu sunt numărul 1, sunt cel mai bun antrenor și cel mai fericit"

Întrebat cum se simte acum, Șumudică a râs în mai multe rânduri și a spus că este foarte fericit.



"Dumneavoastră vă uitați la fața mea? Vi se pare că mai sunt ca în trecut? Sunt zâmbitor pentru că sunt cel mai bun. Colegii mei îmi spun că sunt unul dintre cei mai buni.



Dacă te duci la concurs de Miss și îți spune unul că ești frumoasă, ce faci? Eu mă consider unul dintre cei mai buni și mă simt extraordinar de bine. Atât de fericit sunt... pe cuvântul meu de onoare!



Spune-le colegilor tăi că sunt cel mai fericit, că Șumudică e un antrenor extraordinar de bun și iar vorbește la persoana a treia despre el. Eu sunt numărul 1, Șumudică! D-asta mă simt bine. Am început să râd și eu ca Gigi Becali, poate îmi merge bine", a spus Șumudică.

Marius Șumudică: "Am vrut să plec ca să fac un șoc la echipă. 8-9 jucători au spus că nu e vina mea"



Ulterior, antrenorul de la Rapid a explicat de ce a vrut să demisioneze, dar și care a fost reacția jucătorilor în urma anunțului său.



"Eu am vrut să plec, să fac un șoc la echipă. Mai erau șanse și încă mai sunt. Sunt 15 puncte în joc. Această dragoste pentru Rapid nu o pot da la o parte, am dorit să fac un șoc la echipă, să iau presiunea asupra mea, să fie liniște. Am avut o ședință clară cu cei doi acționari și cu Săpunaru. Mi s-a transmis că nu așa se rupe un contract, că trebuie să rămân, că eu sunt antrenorul echipei, că există consecințe în urma ruperii unilaterale a unui contract. Eu nu pot să-mi vând o casă pentru o lună de zile ca să plătesc despăgubiri clubului Rapid.



Am venit cu inima deschisă. Atât am putut să fac. În opinia mea, am făcut mai mult decât s-a realizat în anii trecuți. E adevărat, există nemulțumire din partea multor persoane. Mi-am asumat și asta a fost.



Am transmis mesajul echipei. Echipa a reacționat. În jur de 8-9 jucători au venit la mine și au spus că nu e vina mea, că ei își asumă și vor lupta până la capăt. Asta a fost scurta povestioară dintr-un capitol.



Acum mă simt atât de bine și ușurat. A fost o perioadă grea, dar nu mai e. Până la urmă, fac ce îmi place, fac meseria pe care mi-am ales-o. Dacă mă uit la Ancelotti, la Mourinho, la Guardiola, nu vedeți ce se întâmplă cu ei? Și acolo s-au investit sute de milioane", a mai spus Șumudică.