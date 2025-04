Șumudică a rămas, până la urmă, pe banca Rapidului. În urma eliminării din Cupa României, 1-2 contra lui FC Hermannstadt, în semifinale, antrenorul i-a anunțat pe suporteri că părăsește echipa, însă s-a răzgândit după o discuție avută o zi mai târziu cu acționarii.

Marius Șumudică, înainte de Rapid - FCSB: "Cred cu tărie că vom învinge"

După tensiunile din ultimele zile, Șumudică este foarte optimist și spune că se așteaptă la o victorie contra liderului FCSB.



"Un derby, un meci cu echipa de pe primul loc. Trebuie să demonstrăm că ce s-a întâmplat a fost un accident și că valoarea Rapidului e alta. Mâine trebuie să câștigăm jocul. Am pregătit jocul la victorie, sper să câștigăm. Mai sunt 15 puncte în joc și sperăm să recuperăm cât mai multe ca să ajungem pe locul 4. Mâine e prima ocazie, vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga.



Cum mă simt? Mă simt foarte bine. Am încredere în băieții pe care îi conduc, am încredere în echipă și cred cu tărie că mâine vom reuși să câștigăm. La ce discuții au fost în cadrul grupului, consider că mâine vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga acest joc", a spus Șumudică, la conferința de presă.

Marius Șumudică: "Am vrut să plec ca să fac un șoc la echipă. 8-9 jucători au spus că nu e vina mea"



Ulterior, antrenorul de la Rapid a explicat de ce a vrut să demisioneze, dar și care a fost reacția jucătorilor în urma anunțului său.



"Eu am vrut să plec, să fac un șoc la echipă. Mai erau șanse și încă mai sunt. Sunt 15 puncte în joc. Această dragoste pentru Rapid nu o pot da la o parte, am dorit să fac un șoc la echipă, să iau presiunea asupra mea, să fie liniște. Am avut o ședință clară cu cei doi acționari și cu Săpunaru. Mi s-a transmis că nu așa se rupe un contract, că trebuie să rămân, că eu sunt antrenorul echipei, că există consecințe în urma ruperii unilaterale a unui contract. Eu nu pot să-mi vând o casă pentru o lună de zile ca să plătesc despăgubiri clubului Rapid.



Am venit cu inima deschisă. Atât am putut să fac. În opinia mea, am făcut mai mult decât s-a realizat în anii trecuți. E adevărat, există nemulțumire din partea multor persoane. Mi-am asumat și asta a fost.



Am transmis mesajul echipei. Echipa a reacționat. În jur de 8-9 jucători au venit la mine și au spus că nu e vina mea, că ei își asumă și vor lupta până la capăt. Asta a fost scurta povestioară dintr-un capitol.



Acum mă simt atât de bine și ușurat. A fost o perioadă grea, dar nu mai e. Până la urmă, fac ce îmi place, fac meseria pe care mi-am ales. Dacă mă uit la Ancelotti, la Mourinho, la Guardiola, nu vedeți ce se întâmplă cu ei? Și acolo s-au investit sute de milioane", a mai spus Șumudică.