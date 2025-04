Vladimir Screciu și-a arătat dezamăgirea după eșecul suferit de Universitatea Craiova din etapa a treia a play-off-ului.

Vladimir Screciu: ”Vrem să respectăm și să nu pierdem acasă!”

A fost a doua înfrângere suferită de olteni în fața echipei din Gruia după eliminarea suferită în Cupa României, motiv pentru care Screciu spune că CFR este echipa mai bună.

Pentru Univrsitatea Craiova urmează duelul cu FCSB, iar Screciu spune că își dorește o revanșă după dezamăgiea suferită cu CFR Cluj.

De altel, stoperul a comentat eliminarea lui Alisson Safira, atacantul care nu își va putea ajuta echipa în derby-ul cu gruparea patronată de Gigi Becali.

”Începusem bine playoff-ul cu două victorii. A rămas meciul de acasă cu FCSB, trebuie să ne revanşăm. Vrem să ne respectăm acasă şi să nu pierdem niciun meci. Nu vreau să vorbesc despre echipa CFR-ului ce are în plus.

A fost un meci mai slab pentru noi. Au fost mai buni decât noi pentru că ne-au eliminat din Cupă şi au câştigat şi cele 3 puncte. Vrem să ne luăm revanşa cu FCSB. A venit prima înfrângere din playoff, mai avem 7 meciuri, vor fi toate nişte finale.

Am câştigat două şi am pierdut una până acum. Nu am văzut faza de la al doilea galben. Ne pare rău că a luat roşu şi nu ne poate ajuta cu cei de la FCSB. Trebuie să fim alături de el. Jucătorii trebuie să îl ajute pe el şi echipa.

Ne cerem scuze, ne doare şi pe noi foarte tare. mai ales eliminarea din Cupă ne-a durut. Vrem ca la meciul cu FCSB să luăm cele 3 puncte”, a spus Vladimir Screciu la finalul meciului.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României