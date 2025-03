Dinamo a deschis scorul în minutul 24 prin Stipe Perica, însă FCSB a restabilit egalitatea chiar înaite de pauză grație reușitei lui David Miculescu după un corner. Golul decisiv i-a aparținut lui Baba Alhassan, care a marcat cu un șut splendid de la distanță, în minutul 85.

La pauză, Mihai Toma a fost introdus pe teren în locul lui Andrei Gheorghiță, iar Gigi Becali a declarat că jocul s-a schimbat în bine după această mutare.

"Când a intrat Toma pe teren s-a schimbat tot jocul. Și agresivitate, tot. A fost răcit, s-a demoralizat puțin, dar acum gata, el va juca", a spus patronul de la FCSB, la Fanatik Show.

Ce a declarat Elias Charalambous după Dinamo - FCSB 1-2

Antrenorul de la FCSB a mărturisit că soarta partidei ar fi putut fi alta dacă Stipe Perica nu ar fi ratat ocazia uriașă din repriza secundă.

"Genul ăsta de jocuri sunt foarte grele. A fost un meci dificil. După ce Dinamo a marcat, lucrurile au fost dificile pentru noi.

A fost foarte important că am marcat până în pauză. În repriza a doua, au fost suișuri și coborâșuri. Am lăsat foarte multe spații, dar am controlat jocul mai bine.

Au avut o ocazie imensă acolo prin Perica. A fost un moment crucial al meciului, în opinia mea. Schimbările din teren ne-au ajutat enorm. La un meci ca ăsta, detaliile au făcut diferența.

A dat un gol foarte frumos, Baba! Bravo lui! Continuăm lupta și ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Am avut multe ocazii, din foarte multe situații. Am avut multe șuturi pe poartă.

Nu vreau să vorbesc de absențe sau să caut scuze, dar începând de săptămâna următoarea vor reveni din jucătorii accidentați", a declarat Elias Charalambous.