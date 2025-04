Oshima e unul dintre cei mai valoroși oameni din echipa lui Mirel Rădoi. Și fostul antrenor, Costel Gâlcă, l-a folosit constant pe asiatic, iar Oshima i-a cucerit pe fanii olteni. Cu spirit de sacrificiu și o disponibilitate mare la efort, japonezul vrea să ia titlul cu echipa lui Mihai Rotaru. Cum a ajuns Oshima în România și care a fost impactul?

România, o necunoscută pentru japonezul Oshima de la Universitatea Craiova



"Mi-a fost dificil să mă acomodez aici, pentru că am simțit că Craiova e un oraș mic și toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Eu sunt fotbalist, deci sunt cunoscut. M-am integrat și m-am obișnuit, dat când am venit aici am fost șocat", a declarat Oshima.

Cotat la un milion de euro, Takuto Oshima a semnat vara trecută cu echipa lui Mihai Rotaru după ce jucase la Cracovia, în Polonia. În acest sezon a evoluat în 26 de partide pentru olteni și a înscris un gol.

Născut în Osaka, Oshima are 26 de ani și 1,76 m.



"Nu ştiam nimic despre România, dar l-am intrebat pe cel mai bun prieten care juca la Cracovia cu mine. Virgil Ghiţă şi Cornel Râpă erau cei mai buni prieteni ai mei. Pe ei i-am întrebat despre România şi cum este la Craiova. Mi-au spus că este o echipă foarte bună și un club mare", a declarat mijlocașul japonez.

Oshima: "Când sunt în Japonia, nu mă mai simt ca un japonez"



"Japonezii sunt foarte politicoşi, nu ca mine. Pot să spun că şi eu sunt politicos, dar dacă mă compari cu oamenii din Japonia, sunt total diferit. Atunci când sunt în Japonia, nu mă simt ca un japonez, parcă aş fi din afară", a mai declarat fotbalistul echipei lui Mirel Rădoi.