Oaspeții au deschis scorul după doar 12 minute prin Leandro Cabrera, iar, în minutul 16, scorul a devenit 2-0 după golul lui Roberto Fernandez Jaen. Espanyol aa făcut 3-0 în minutul 72, după ce Javi Puado a transformat o lovitură de pedeapsă, iar Pere Milla a închis tabela în minutul 90, în urma unui contraatac.

Andrei Rațiu: ”Suntem Rayo și trebuie să ne arătăm adevărata față!”

La finalul meciului, Andrei Rațiu, care a fost din nou integralist, s-a arătat dezamăgit de scorul înregistrat de Rayo Vallecano în fața propriilor suporteri și a avut un discurs de lider adevărat.

Rațiu ar putea pleca de la Rayo Vallecano în vară și ar putea semna cu un titan al fotbalului european. Jurnaliștii străini susțin că internaționalul român este aproaape de un transfer la Barcelona, dar de transferul lui Rațiu s-ar interesa și Liverpool și Manchester City. Rămâne de văzut cum se va încheia ”telenovela” transferului lui Rațiu, mai ales că 50% din drepturile federative ale fotbalistului român aparțin de Villarreal.

”Este păcat că am dormit primele 20 de minute, pentru că știam că la 0-2 nu mai puteam face prea multe. Nu am știut să gestionăm. În partea a doua am jucat cu o linie defensivă în cinci și ne-a fost bine până la penalty. La 0-3, ne-am aruncat în atac și am fost prinși pe un contraatac.

Nu am știut cum să gestionăm acest meci. Trebuie să ne facem autocritica, pentru că arătăm ca niște fraieri. Trebuie să fim conștienți că suntem Rayo și trebuie să ne arătăm adevărata față pe San Mames”, a declarat Andrei Rațiu după meci.