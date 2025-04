Omar El Sawy a deschis scorul pe ”Ilie Oană”, dar Alexandru Mateiu a fost cel care a restabilit egalitatea în zece minute mai târziu. Irobiso a dus scorul la 2-1 în minutul 38 și a adus trei puncte mari pentru prahoveni.



Mijlocașul de 35 de ani a reacționat la finalul partidei, după ce a marcat primul său gol în ultimii trei ani. Ultima reușită a acestuia a fost în 2022, pe vremea când evolua la Universitatea Craiova, într-un meci cu CFR Cluj.



Alex Mateiu: ”Pot mai mult”



Acum, experimentatul mijlocaș se gândește la următoarea partidă, pe care Petrolul o va disputa la Sibiu, cu Hermannstadt.



„Important e că am câștigat astăzi și asta mă face cel mai fericit. Eu nu sunt așa de bun la cap, toți s-au mirat. Am fost la locul potrivit și am înscris. (n.r. - mai știi ultimul gol marcat?) Cred că cu CFR-ul, o pauză lungă, pot mai mult.



Sper să mai reușesc să trag și la poartă, să ajut echipa. Cred că victoria asta ne dă mult mai multă încredere, ar fi păcat să mergem la Sibiu în vacanță și să nu încercăm victoria”, a spus Mateiu, la flash-interviu.



Petrolul a ajuns pe locul opt după trei etape din play-out, cu 24 de puncte, dar poate fi depășită de FC Botoșani, care are un meci în minus. De partea cealaltă, Sepsi coboară pe locul 11 după trei înfrângeri consecutive.



În următoarea etapă, Petrolul se va deplasa la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt, iar Sepsi OSK va juca ”acasă” cu Farul Constanța.