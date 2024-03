Sepsi, pe cai mari! Comandantul Bernd Storck a dezvăluit și strategia de luptă: "Am trimis un fundaș să fie atacant"

Laszlo Dioszegi a ales corect când l-a numit pe neamțul Bernd Storck pe banca celor de la Sepsi. Antrenorul german și-a demonstrat experiența și a dus formația din Sfântu Gheorghe în play-off-ul Superligii după victoria din deplasare, scor 2-1 cu Petrolul.

”Sunt fericit, am început bine meciul, am marcat primii. Am dat totul, voiam să câștigăm indiferent de celelalte rezultate. Din nefericire, au dat gol, dar am avut noroc și calitate să marcăm al doilea gol. Dacă ne uităm la toate meciurile, cred că am meritat locul șase.

Am spus ’all in’, am mai trimis un fundaș ca atacant și am încercat să înscriem. A fost uimitor cum am jucat. Am sărbătorit alături de suporteri această calificare.

Este fantastic pentru Sepsi că e în primele șase echipe. Am jucat un fotbal bun și sper că vom juca un fotbal bun și împotriva celor mai bune echipe din România”, a spus Bernd Storck, potrivit Digisport.

Rezultatele înregistrate vineri seara, în meciurile etapei a 30-a din Superligă

FC Botoşani – Farul Constanţa 0-0;

CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0 (Otele 90+3);

Dinamo – UTA Arad 1-0 (G. Gregorio 20);

FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0;

Petrolul Ploieşti – Sepsi OSK 1-2 (Berisha 87 / Fl. Ştefan 14, Debeljuh 90+3).