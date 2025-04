Raul Opruț, cu cărțile pe față. Cine i-a lipsit lui Dinamo + Atacantul care i-a făcut zile fripte

Mitriță este un jucător special. Fotbaliștii de calitate au o ocazie și marchează. Trebuie să luăm pas cu pas fiecare meci. Ne dorim ca la sfârșitul sezonului să ne clasăm cât mai sus. La sfârșit se va trage linie și vom analiza ceea ce am făcut rău.

Standings provided by Sofascore

În clasamentul play-off-ului conduce FCSB, cu 39 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – 34 de puncte. Dinamo este pe locul 5, cu 29 de puncte.

DINAMO: Golubovic – Sivis (Paşcalău 90), Mărginean, Opruţ, Antonio Luna (Homawoo 59) – C. Cîrjan, P. Olsen, Milanov (C. Soare 81) – C. Costin (Al. Pop 59), Perica (Hakim Abdallah 81), Selmani. ANTRENOR Zeljko Kopic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Carlos Mora (Mogoş 90), Zajkov, Badelj, Bancu – Screciu, Mekvabishvili, Oshima (Houri 67) – Baiaram (D. Barbu 67), Safira, Al. Mitriţă. ANTRENOR Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: C. Cîrjan 57, Opruţ 72 / Baiaram 44

Arbitri: Marcel Bîrsan – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Andrei Moroiţă