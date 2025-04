Rapidiștii, anunț important cu trei zile înaintea derby-ului cu Dinamo

Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională, iar giuleștenii au făcut un anunț important cu privire la accesul pe stadion.

Gruparea rapidistă a precizat că toți copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit la meci.

"Ne vedem pe Arenă!

Așa cum v-am anunțat, toți copiii prezenți în tribune pe Giulești la meciul cu Universitatea Craiova beneficiază de acces gratuit la partida cu Dinamo.

Întrucât am primit numeroase sesizări de la părinți, profesori și antrenori că mulți copii și-au pierdut biletul de la meciul cu Universitatea, am decis să oferim acces gratuit tuturor copiilor sub 14 ani la meciul cu Dinamo, în tribuna a doua", este mesajul transmis de oficiali.