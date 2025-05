FCSB a pus șampania la rece, în așteptarea titlului pe care îl poate câștiga pentru al doilea sezon consecutiv. Sport.ro a explicat aici de ce rezultate ar fi nevoie, pentru ca formația bucureșteană să-și adjudece locul 1, încă de luni, din punct de vedere matematic.

Iminenta reușită a roș-albaștrilor e cu atât mai impresionantă cu cât, în această campanie, formația pregătită de cuplul Charalambous – Pintilii a tot pierdut, pe parcurs, jucători de bază. Vorbim despre Olaru, Dawa sau Lixandru.

Pintilii, laude pentru Lixandru

Ultimul a stat pe tușă 187 de zile, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, și a ratat 37 de meciuri ale FCSB-ului din acest sezon! Lixandru abia a revenit, adunând 9 minute în victoria cu CFR Cluj (3-2) și 16 minute în succesul cu Rapid (2-1).

În acest context, Mihai Pintilii a ținut să-și încurajeze elevul și, în dialog cu Orange Sport, a spus că acesta are un potențial uriaș, urmând să aibă o creștere spectaculoasă. Cu o singură condiție.

„Mi-aş dori să mă văd puţin în Lixandru, dar poate că Lixandru ar trebui să fie mai agresiv, puţin. Cei mai mulți fotbaliști de acum sunt mult mai tehnici decât mine. Mă refer la Lixandru, dar și la Şut şi la Chiricheş. Lixandru însă, dacă ar avea puţină agresivitate... Oricum, băieți de acum au calitatea tehnică mult mai bună. Olaru? El joacă altă poziţie (n.r. – comparativ cu fotbalistul Pintilii), e altceva, e diferit. Ca inimă, ce are în el, da în el mă văd, la inimă. Are motivaţie, are tot. Nu renunţă niciodată“, a spus antrenorul FCSB-ului.