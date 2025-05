A fost prima înfrângere suferită de Oțelul Galați de când Laszlo Balint a fost numit antrenor principal, după cinci victorii consecutive, iar bilanțul este unul spectaculos, cu 10 goluri marcate și doar patru primite.

Basarab Panduru a remarcat transformarea pozitivă suferită de echipă după schimbarea tehnicianului.

"Te-ai dus la Oţelul aşa, că n-ai avut nimic. La el mai greu, Burcă venise în timpul campionatului regulat, puteai să-ţi pregăteşti cât de cât echipa pentru play-out. Ai venit în play-out, te-ai trezit că trebuie să faci o tonă de puncte şi le-ai şi făcut. Mai mult de o tonă!

Dacă nu pierdeai meciul din seara asta (n.r. duminică seară), nici Mourinho dacă venea nu făcea mai multe puncte decât el", a declarat fostul internațional român, la Prima Sport.

Laszlo Balint a spus cum a revitalizat-o pe Oțelul Galați: ”E meritul jucătorilor”



După confruntarea din Sfântu Gheorghe, din etapa trecută, Laszlo Balint a evidențiat că munca și seriozitatea jucătorilor au revitalizat echipa, care înainte de sosirea lui nu trecea prin cea mai bună perioadă, cu o singură victorie obținută în șapte meciuri.



”Puțină lume se gândea la acest parcurs. Eu am crezut foarte mult în acești băieți când am semnat cu Oțelul și se demonstrează munca pe care o fac aici. Am crescut de la săptămână la săptămână la moral, încredere.



Sunt jucători importanți pentru Oțelul, demonstrează calitatea și nivelul de profesionalism în fiecare meci. Știți cum se spune, un jucător care e pe final de contract nu dă totul. Acești băieți demonstrează cu vârf și îndesat că sunt profesioniști și că joacă cu sufletul pentru echipă. Legat de modalitatea prin care îi putem păstra, e greu. Sunt convins că vor avea oferte. Eu îmi doresc să rămână cât mai mulți jucători din acest lot.



Este clar că luăm lucrurile pas cu pas, e important să gestionăm meciurile pe care le mai avem. Noi încercăm să canalizăm această presiune, la fotbalul de nivel înalt există presiune”, a spus antrenorul.