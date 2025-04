Multe absențe la Rapid pentru derby-ul cu FCSB! Cu Burmaz la atac

Șumudică: "Cred cu tărie că batem FCSB!"



După tensiunile din ultimele zile, Șumudică este foarte optimist și spune că se așteaptă la o victorie contra liderului FCSB.



"Un derby, un meci cu echipa de pe primul loc. Trebuie să demonstrăm că ce s-a întâmplat a fost un accident și că valoarea Rapidului e alta. Mâine trebuie să câștigăm jocul. Am pregătit jocul la victorie, sper să câștigăm. Mai sunt 15 puncte în joc și sperăm să recuperăm cât mai multe ca să ajungem pe locul 4. Mâine e prima ocazie, vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga.



Cum mă simt? Mă simt foarte bine. Am încredere în băieții pe care îi conduc, am încredere în echipă și cred cu tărie că mâine vom reuși să câștigăm. La ce discuții au fost în cadrul grupului, consider că mâine vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga acest joc", a spus Șumudică, la conferința de presă.