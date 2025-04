CFR Cluj a deschis scorul prin fundaşul Leo Bolgado (7), cu o lovitură de cap. Rapid putea egala în finalul primei reprize, dar fundaşul Răzvan Onea a ratat singur cu portarul Otto Hindrich (44).

Rapid a restabilit egalitatea după pauză, prin mijlocaşul Mattias Kait, găsit liber în careu de Claudiu Petrila.

În minutul 70, în careul clujenilor a avut loc un duel între Damjan Djokovic şi Kait, iar arbitrul a vrut iniţial să îi acorde al doilea cartonaş galben estonianului, pentru simulare, dar faza a fost analizată din camera VAR şi, după ce a fost luat în calcul un posibil penalty pentru Rapid, în cele din urmă s-a decis că a fost offsaid la Alexandru Dobre.

Rapid putea, totuşi, obţine victoria în Gruia, darTobias Christensen a ratat incredibil singur cu Otto Hindrich (90).

Marius Șumudică nu l-a menajat pe Elias Charalambous

La conferința de presă susținută după partida din Gruia, tehnicianul giuleștenilor nu i-a rămas dator antrenorului de la FCSB, care a afirmat că, după confruntarea directă din prima etapă din play-off, i-ar fi spus că joacă pentru CFR Cluj.

"Un meci disputat, cu două reprize diametral opuse. În prima repriză am părut o echipă adormită, păream deja în vacanță și nu știu de ce. La pauză am avut un discurs mai aprig, am schimbat sistemul de joc. Cred că repriza a doua ne aparține în totalitate.

Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!

Niciodată nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată. Și atunci ar trebui să... mucles toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente", a declarat Marius Șumudică.

Clasament etapa a patra din play-off

1. FCSB 36 de puncte

2. CFR Cluj 34 de puncte

3. Universitatea Craiova 33 de puncte

4. Dinamo 29 de puncte

5. U Cluj 29 de puncte

6. Rapid 28 de puncte

Program etapa a cincea din play-off

Rapid - U Cluj, 19 aprilie, ora 20:00

FCSB - CFR Cluj, 20 aprilie, ora 20:00

Dinamo - Universitatea Craiova, 21 aprilie ora 21:00