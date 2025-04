În primele trei etape din partea a doua a campionatului, gruparea roș-albastră a bifat două victorii (2-1 vs. Dinamo și 1-0 vs. ”U” Cluj), respectiv un rezultat de egalitate (3-3 vs. Rapid).



MM Stoica anunță o revenire la FCSB: ”Nu mai are nicio durere”



În luna martie, Adrian Șut a fost convocat la naționala României pentru acțiunile cu Bosnia și Herțegovina și San Marino. S-a accidentat însă înainte de al doilea meci și a ratat meciul cu sanmarinezii, dar și două partide la FCSB.



A stat pe bară cu Dinamo (2-1) și ”U” Cluj (1-0), iar Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a anunțat că Adrian Șut ar putea fi în lot cu Universitatea Craiova.



Meciul va avea loc duminică, 13 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



”Cred că Şut va fi în lot. Cert e că e bine. Avea un edem, avea nişte lichid, nu era nimic muscular, dar durerea persista. Acum nu mai are nicio durere”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



Cotat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Adrian Șut se află la FCSB din iulie 2019 și mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2028.



