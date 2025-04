Roș-albaștrii au avut emoții pe final. Deși au fost conduși cu 3-0, ardelenii au revenit după două goluri marcate de Louis Munteanu imediat după eliminarea lui Mihai Popescu.

Mihai Stoica: ”E greu să cauționezi un jucător care face o astfel de eroare!”

Fundașul a văzut direct cartonașul roșu după ce a respins cu mâna o minge care se îndrepta spre poarta lui Ștefan Târnovanu.

Mihai Stoica a comentat ”intervenția” lui Mihai Popescu din a doua repriză cu CFR Cluj. Chiar dacă a recunoscut că greșeala fundașului este una mare, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că important este că roș-albaștri au obținut victoria.

De altfel, MM Stoica a apreciat chiar reflexul lui Mihai Popescu și a mărturisit că și Adrian Șut are aptitudini de portar.

”La momentul ăla e greu să cauționezi un jucător care face o astfel de eroare. Îți imaginezi că a fost o chestie de instinct. Greșeala e mare, doar că meciul s-a câștigat. Atunci, ce să faci? E ok să se judece în funcție de rezultat. Nu e o problemă că lipsește cu Rapid. Încă nu s-a inventat fotbalul în 12.

Sub vârstă poate va juca altcineva. Vine Bîrligea, care nu are cum să lipsească din formula de start. Am vorbit cu el după meci, chiar și azi. Se întâmplă câteodată să reacționezi instinctiv, ce să facem? E frumos reflexul. Știți cine apără bine la noi? Șut, a fost și portar la copii. (n.r. Mihai Popescu) E mai înalt decât jumătate dintre portarii din SuperLiga”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.