La conferința de presă premergătoare meciului dintre Universitatea Craiova și Rapid, Marius Șumudică a fost întrebat și despre mesajele primite de Gigi Becali.



Patronul FCSB-ului l-a ironizat, în stilul caracteristic, pe prietenul său Șumudică pe tema formei modeste a Rapidului din ultima perioadă. Becali a spus că i-ar fi trimis și câteva mesaje, la care Șumudică nu a răspuns.



Marius Șumudică: ”Nu am primit niciun mesaj”



Doar că antrenorul susține că nu a primit mesaje din partea lui Gigi Becali și nici nu ar avea numărul de telefon al acestuia.



„(n.r. I-ați răspuns la mesaje?) Ce mesaje? Eu n-am numărul dânsului. Nu am vorbit cu Gigi la telefon, cred că sunt 7-8 luni, eu nu am numărul dânsului. Dacă dânsul are numărul meu... Mie nu mi-a apărut niciun mesaj.



Nu am primit niciun mesaj, îi răspundeam cu mare plăcere, cum îi voi răspunde și domnului Mihai Stoica. Nu e momentul acum, dar îi voi răspunde”, a spus Marius Șumudică.



Marius Șumudică o poate face campioană pe FCSB în această etapă. Echipa lui Gigi Becali trebuie să câștige meciul cu Dinamo, dar are nevoie și de un joc favorabil ar rezultatelor din această etapă.



Pe lângă trei puncte în derby-ul de pe Arena Națională, programat luni, FCSB are nevoie și de o victorie a Rapidului la Craiova, dar și de un rezultat de egalitate în derby-ul Clujului, dintre CFR și Universitatea.