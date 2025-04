Măldărășanu a anunțat transferul lui Ianis Stoica, apoi a vorbit despre Rapid: "Dacă spun niște lucruri, fac exact ca Șumudică"

Petrolul a condus din minutul 36, după golul lui Gicu Grozav, dar Ianis Stoica a adus egalarea în minutul 90+1 cu un șut splendid din afara careului.

Marius Măldărășanu, după Hermannstadt - Petrolul 1-1: "Un punct care ne menține pe primul loc în play-out"

Chiar dacă spune că FC Hermannstadt ar fi meritat mai mult în meciul cu Petrolul, Măldărășanu admite, până la urmă, că e un rezultat echitabil.



"Dacă mă uit în spate, când am avut noi 1-0 și am fost egalați în prelungiri, am fost foarte dezamăgiți. Acum e un punct care ne menține pe prima poziție, dar ne așteptam la un meci greu contra unei echipe care se apără bine. D-asta le-am cerut băieților să aibă răbdare. Am avut ocazii în prima repriză, ei n-au ajuns la poartă și a apărut acea greșeală din nimic. De fiecare dată am fost taxați și am început de la 0-1. Mă bucur că i-am ținut în multe faze fixe. A venit acea execuție a lui Ianis și e un punct care ne menține pe primul loc.



Încercăm să jucăm. N-a fost un meci prea frumos. Când aveam noi posesia, ei se apărau cu toată echipa, însă jocul greșeală așteaptă. Dacă am fi marcat mai repede, poate câștigam. Parcă se vedea că golul plutea în aer și puteam marca. Era o dezamăgire mare dacă se termina 0-1.



Ne doream să câștigăm, însă când la finalul jocului tragi linie, datorită golului marcat târziu, putem spune că e un scor echitabil. Jucătorii mei au crezut și poate meritam mai mult, dar astea sunt meciurile. Campionatul e unul nebun și trebuie să stăm în gardă. Dacă un moment nu ești atent, fotbalul te pedepsește. N-are cum să fie vreun moment lejer în acest campionat", a spus Măldărășanu.