CFR Cluj – Universitatea Cluj s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0, iar rezultatul final menține suspansul, în lupta pentru titlu, după cum sport.ro a arătat aici.

Eroul CFR-ului, în partida de sâmbătă, a fost kosovarul Meriton Korenica (28 de ani). Pentru că reușita sa din prima repriză a făcut diferența pe tabela de marcaj. Golul înscris în poarta Universității a arătat, încă o dată, că vârful kosovar s-a adaptat perfect la fotbalul nostru. Pentru că, în primul său sezon aici, Korenica a contribuit la 17 goluri pentru CFR: a avut 11 reușite în toate competițiile, plus 6 pase de gol.

Și, totuși, după ce a marcat, în derby-ul orașului Cluj, vârful kosovar a fost reținut în bucuria sa de după deschiderea scorului. Motivul l-a explicat, în cadrul interviului acordat după meci.

„Am meritat să câștigăm. Abordăm toate meciurile la victorie și vom vedea ce se va întâmpla după ultima etapă, în lupta pentru titlu. Pentru mine, echipa e importantă, nu contează cine marchează. Uneori, sunt nervos pe teren. Pentru că am două, trei șanse de gol și nu reușesc să bag mingea în poartă. De asta am fost acum un pic mai reținut după ce am marcat“, a spus Korenica.