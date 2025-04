Se pare că echipa din zona Golfului nu-i va activa clauza de transfer definitiv mijlocașului argentinian, astfel că acesta ar urma să se întoarcă la FCU Craiova, care ar vrea să-l vândă definitiv.



Oltenii vor petrece încă un an în Liga 2, astfel că, cel mai probabil, Bauza își va găsi o nouă echipă. Mititelu spune că voia să-i pună ”pe masă” un contract stufos, valabil pe cinci sezoane.



Adrian Mititelu anunță ce se întâmplă cu Juan Bauza



Patronul de la FCU Craiova a urmărit evoluțiile lui Bauza din Emirate și spune că sud-americanul a fost cel mai bun din echipa sa.



”Mi-a părut rău că a părăsit România, putea să ajute foarte mult orice echipă de la noi, și FCSB, și CFR Cluj. Dacă echipă noastră promova, îl țineam și chiar voiam să ii dau un contract mare la început, pe 5 ani, pentru că aduce undeva la 20-30% valoare unei echipe, eu îl știu, îl simt cel mai bine.



Nu va rămâne fără echipă, de asta să fiți siguri. Poate vine o ofertă chiar la Banyias, dar pe o sumă mai mică. Din păcate, clauza sa a expirat în decembrie. Sunt mulți care vor să profite, că suntem în liga a doua și nu am promovat, și vor să negocieze în termenii lor, dar nu o să fie așa.



Din ce am auzit și am vorbit cu oamenii de acolo, am fost plecat în zonă și am discutat, a fost cel mai bun de la ei și unul dintre cei mai buni din campionat”, a spus Mititelu, potrivit GSP.ro.



După 19 etape, echipa lui Juan Bauza este pe locul zece în Emiratele Arabe Unite, cu 22 de puncte, la nouă distanță de zona retrogradabilă.



Următoarea etapă va fi pe teren propriu împotriva celor de la Dibba Al Hisn, echipă aflată în zona retrogradabilă. În cazul unui succes, Baniyas va fi și mai aproape de îndeplinirea obiectivului.