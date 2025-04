Suporterii Rapidului continuă lupta cu cei din conducerea clubului, mai exact cu Victor Angelescu, cel care, nemulțumit de amenzile primite de giuleșteni din cauza comportamentului fanilor, care introduc materiale pirotehnice pe stadioane, a anunțat că toți responsabilii vor fi sancționați și li se va interezice accesul pe stadion.

Marius Șumudică a plecat de la conferința de presă de după meciul cu Dinamo

La meciul cu Dinamo, scor 1-0, fanii Rapidului și-au făcut apariția mai târziu tribune în semn de protest și au afișat mai multe bannere împotriva acționarului minoritar. ”Azi avem derby cu conducerea, nu cu voi”, a fost unul dintre mesaje. Totuși, cel mai dur mesaj a fost unul în care acționarul minoritar de la Rapid era comparat cu Nicolae Ceaușescu.

”Victor Angelescu, Ceaușescu din Giulești?”, a fost întrebarea unui reporter aflat în sala de conferințe.

Imediat după ce a auzit întrebarea, Marius Șumudică s-a ridicat de la masă și a părăsit conferința de presă luându-și rămas bun în treacăt de la reporterii prezenți: ”Mulțumesc, bună seara”, a spus Șumudică în timp ce se îndrepta spre ieșire.

Rămâne de văzut care a fost motivul pentru care Marius Șumudică nu a răspuns la întrebare, fie pentru că nu a vrut să intervină în conflictul dintre conducere și galerie, fie pentru că, așa cum spune adesea, provine din peluză, iar, dacă s-ar poziționa de partea fanilor, postul său la Rapid ar fi compromis.

De altfel, în acest sezon în care s-a aflat pe banca giuleștenilor, s-a vehiculat de multe ori că între Șumudică și Victor Angelescu există anumite tensiuni, lucru negat de cei doi la conferința de presă premergătoare partidei din Cupa României cu Metalul Buzău, atunci când acționarul de la Rapid și-a făcut apariția alăuri de antrenor.

Alexandru David: ”Nu m-ar mira ca Șumudică să fie în spatele acestui megaprotest!”

Alexandru David, fostul conducător al lui Dinamo, este convins că întreg conflictul dintre galerie și Angelescu a pornit, de fapt, chiar de la Marius Șumudică. În acest sezon, s-a vorbit de mai multe ori despre anumite tensiuni apărute între cei doi. De altfel, Șumudică a și amenințat cu plecarea de la echipă.

”Pot să greșesc, s-ar putea să nu mă pricep. Am avut și eu momente din astea la Dinamo în care ăia de plângeau cel mai tare la televizor de dorul echipei băgau strâmbe pe la galerie să mă înjure după meci și înaintea meciului. Ăia care plângeau pe la televizor se ocupau cu întărâtatul și împărțitul galeriei în două, așa că nu m-ar mira ca Șumudică să fie chiar în spatele acestui megaprotest împotriva conducerii pe care îl fac băieții din galerie, și după aia să vină, ipocrit, să îi curgă lacrimile: ’Domn-le, mi se rupe sufletul când văd galeria...’, iar el, înainte de meci le-a zis: ’Băi, ia vedeți cum îi înjurați pe ăștia!’.

Mie mi s-a întâmplat asta la Dinamo, de aia zic, seamănă cu ce am trăit eu, băieți de prin club, legende care veneau: ’David, presidente’, și pe partea cealaltă îi puneau pe ăia să înjure de dimineață până seara. Șumudică se referea la suporterii cu care vorbise probabil înainte să le spună: ”Ia înjurați-i pe ăștia din conducere’, pentru că sunt două planuri. El zice: ’Domn-le, ce am trăit eu aici în ultimele șapte luni, mi se rupe sufletul când văd ce a ajuns, uite galeria care nu vine, ..’, el fiind deținătorul rapidismului absolut, dar pe altă parte vine și spune: ’Dar ce am trăit eu aici în ultimele șapte luni...’. Nu se bate cap în cap?

Eu nu cred că e străin de ce a făcut galeria aseară, asta e o tehnică din asta obosită de băieți care chiar nu ar mai trebui să fie în fotbal. Ce a făcut el de fapt? A venit și a spus: ’Ia fiți atenți, eu o să fac o conferință peste câteva luni în care vă distrug, dar, până atunci, ca să nu o fac și să stați voi cuminți cu mine, aveți grijă că poate o fac’. El îi amenința pe ăia de fapt. El îl amenința pe Angelescu și a zis: ’Băi, fii atent că, dacă nu te porți frumos cu mine în următoarele luni, te distrug, dă-te dracu’!’, pe românește”, a spus Alexandru David la Iamsport.