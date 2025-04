Motivul? Prezența în echipă a lui Alexandru Dobre, atacantul care l-a impresionat profund pe finanțatorul de la FCSB.

Gigi Becali regretă că l-a pierdut pe Alexandru Dobre

Becali consideră că atât timp cât Dobre se va afla pe teren, Rapid poate face o surpriză în Gruia, chiar dacă CFR este echipa mai puternică.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a mărturisit că regretă faptul că nu l-a acceptat pe fotbalistul trecut pe la Wigan, Bournemouth, Dijon și Famalicao în momentul în care acesta a fost propus la guparea roș-albastră.

”Șumudică poate face surpriză la Cluj. Rapid e o echipă care nu are super jucători, dar îl are pe Dobre care poate face orice, te poți aștepta la orice. Șumudică știe să-i motiveze, iar CFR nu e o echipă mai valoroasă ca Rapid, are un atu forța.

Pe Dobre trebuia să-l iau când era gratis. Dacă am fost fraier și n-am știut, am apelat la oamenii mei care cercetează fotbalul. Nu-l cunoșteam. Îmi pare rău că nu am făcut ce trebuia să fac. Contract pe un an cu posibilitate pentru trei ani, să-l verific. E fotbalist”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Dobre, potrivit Transfermarkt.

Dobre a marcat șapte goluri în acest sezon.

