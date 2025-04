Sibienii au deschis scorul prin Ianis Stoica (37), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Alexandru Buzbuchi la şutul lui Cristian Neguţ. Farul Constanța a egalat prin Eduard Radaslavescu (67), cu un şut de la circa 20 de metri, după un corner.

Ionuţ Larie, căpitanul Farului, a ajuns la peste 500 de meciuri jucate în carieră la seniori, iar pentru a marca această performanţă a primit din partea directorului sportiv al clubului, Zoltan Iaşko, un tricou personalizat.

Farul Constanța are o singură victorie în ultimele opt etape, patru egaluri şi trei eşecuri. FC Hermannstadt are un succes, trei egaluri şi un eşec în cele cinci meciuri din play-out.

Ce a declarat Gică Hagi după remiza cu FC Hermannstadt

Managerul dobrogenilor a criticat jocul echipei din prima repriză și a vorbit despre schimbările care trebuie să le facă în următoarele zile pentru meciurile din campionat, dar și din semifinala Cupei României.

"Acesta este adevărul. V-am zis că o să suferim. Nu știu cum se poate explica că o repriză joci și alta nu. Trebuie să fim conectați din primul minut. Acesta este minusul nostru și trebuie să schimbăm. În a doua repriză am avut altă atitudine. Băieții au făcut un lucru bun a doua repriză, au dat ce au putut. Au recuperat. Puteam să marcăm 2-3 goluri iar. Prima repriză ne costă, plecăm cu un dezavantaj. Avem potențial.

Nu am tras un șut la poartă în prima repriză, nu am ajuns la poartă. În a doua repriză am pasat, am șutat la poartă. Nu are legătură cu presiunea din clasament. Trebuie să vorbim despre acest lucru și să schimbăm. Vom vedea ce va fi în Cupă, jucăm în intermediară și trebuie să avem prospețime. Avem o zi pauză și de luni suntem la treabă. Vom vedea ce decizii vom lua", a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.