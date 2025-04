Farul Constanța o întâlnește luni, în deplasare, pe Petrolul Ploiești, de la ora 18:00, într-un meci din etapa a șasea din play-out-ul Superligii României.



Gică Hagi țintește o remiză sau chiar o victorie.



"Sperăm să fim competitivi și să venim acasă cu puncte. Adversarul este foarte compact. Luăm fiecare meci în parte. Toate sunt foarte importante. Totul este echilibrat. Trebuie să fii pragmatic, să joci foarte bine, să faci ambele faze ca să produci un rezultat foarte bun. Trebuie să jucăm foarte bine colectiv, pentru că individual, cineva va ieși întotdeauna în relief", a declarat Hagi.



Noutatea în privința jucătorile accidentați e fundașul central Bălașa. "Bălașa e accidentat, nu știu cât va sta, nu e pentru acest meci", a adăugat Regele.



Hagi a vorbit și despre eliminarea din Cupa României, în semifinale, după 1-4 în deplasare cu CFR Cluj, echipa fostului său coleg, Dan Petrescu. "Eu cred că atât am putut, adversarul a fost foarte bun, am revenit, dar am făcut erori în defensivă cu CFR. Atât am putut anul ăsta în Cupa României", a mai zis patronul și managerul tehnic al formației Farul Constanța.