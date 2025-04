Recent, Gigi Becali a anunțat că este dispus să ofere un milion de euro pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. De partea cealaltă, "câinii" sunt interesați de achiziționarea lui Alexandru Musi (20 de ani) de la rivală.



Gabi Torje: "Nu cred că se va face transferul lui Politic la FCSB. El își dorește mai mult să meargă în străinătate"

Gabi Torje (35 de ani), cel care a jucat pentru Dinamo în trei perioade diferite, este sceptic în privința unui transfer al lui Politic la FCSB. Fostul internațional se așteaptă ca Dennis să aleagă un transfer în străinătate în cazul în care va decide să schimbe clubul.



"Dinamo nu cred că îl va da foarte ieftin pe Politic. Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă l-ar da pe Politic la schimb cu Musi plus bani și a zis că nu se pune problema de așa ceva. Sunt două transferuri total diferite.



Sunt atâția jucători din România care s-au învârtit între Dinamo, Steaua și Rapid. Cred că fiecare ar trebui să fie profesionist, iar dacă e dorit într-o parte mai mult decât în cealaltă, să se ducă.



Suporterii clar nu vor accepta ușor nici plecarea lui, nici venirea, dar cu evoluții bune și cu un aport adus echipei la titlu și trofee se poate rezolva.



E o chestiune de orgoliu, iar pe fanii lui Dinamo clar i-ar deranja. Politic e și căpitanul echipei, deci ar fi o lovitură și mai mare pentru suporterii dinamoviști, dar eu nu cred că se va face acest transfer. Nu cred că Dennis va vrea să meargă. Își dorește mai mult să meargă în străinătate", a spus Gabi Torje, la Digisport.

Mihai Stoica: "Dacă Dennis Politic vine la FCSB, va fi în luptă cu Octavian Popescu"



Joi, Gigi Becali a anunțat că ar fi dispus să ofere un milion de euro pentru a-l aduce la FCSB pe căpitanul lui Dinamo. Mihai Stoica este însă sceptic că mutarea s-ar putea realiza, așteptându-se ca marea rivală să ceară o sumă mai mare.

Totuși, dacă transferul s-ar face, Mihai Stoica explică statutul pe care l-ar avea Dennis Politic la FCSB. Fotbalistul crescut în academia lui Manchester United s-ar lupta la titularizare cu Octavian Popescu.



"Îmi place Politic, da. La început, am avut dubii, dar acum, când l-am văzut și defensiv, îmi place. Chiar îmi place! Îmi place și discursul lui, dar nu cred că va fi ușor de adus de la Dinamo. A zis Gigi că dă un milion pe el. Să mă ierte cei de la Dinamo, dar dau un exemplu. Poate Dinamo ar vinde un jucător cu un milion la Sepsi sau CFR, dar nu l-ar vinde cu un milion la FCSB. Nici eu n-aș fi vrut să plece un jucător bun de la noi la Dinamo.



Sper să jucăm în cupele europene pentru al 22-lea an consecutiv. La noi, Politic ar fi în luptă cu Octavian Popescu. Jucând la 3 zile, clar că e loc pentru toată lumea. Ar veni ca atacant lateral stânga. Dacă Octavian Popescu revine la nivelul de dinaintea accidentării, pentru noi este un atu foarte important în lupta la titlu", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Dau un milion de euro pentru Dennis Politic. Am vorbit cu Șiman"

Dinamo așteaptă în continuare un verdict de la Curtea de Apel București în privința recursului formulat de Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul, în cazul Ionuț Șerban. "Câinii" speră ca litigiul să fie soluționat favorabil până la 31 mai pentru a putea ieși din insolvență și a avea drept de participare în sezonul 2026/2027 al competițiilor europene.



În disputa Dinamo - Șiman a intervenit Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB anunță că e dispus să ofere pentru Politic un milion de euro, adică exact suma pe care fostul patron de la Sportul o cere de la Dinamo în cazul Ionuț Șerban.



Scenariul lui Becali este următorul: Politic se transferă la FCSB, iar milionul de euro ajunge în conturile lui Vasile Șiman. Ulterior, Șiman renunță la litigiul cu Dinamo, iar clubul va putea ieși la timp din insolvență.



"Da, îl vreau pe Politic, dar nu sunt transferuri acum, n-are rost. Eu pot discuta cu Nicolescu. Să mă sune Nicolescu și să vorbim, dar nu știu dacă el are puterea asta. Am înțeles că se supără galeria, că sunt probleme.



Eu am vorbit cu Șiman despre Politic. De ce am vorbit cu Șiman? Dinamo, dacă nu se înțelege cu Șiman, nu poate face nimic, nu poate ieși din insolvență. Are legătură cu Politic pentru că Șiman are de primit niște bani de la Dinamo. Cum să nu aibă de primit?



Ei, ca să iasă din insolvență, durează mai mult procesul. Dacă Șiman se înțelege cu ei, se încadrează în timpul de a ieși în insolvență pentru ca la anul să participe în cupele europene. Cine poate să îi dea bani lui Dinamo pentru Politic? Îl vreau pe Politic. Eu pot da pe Politic maxim un milion. Dau un milion, atât am zis!", a spus Becali, la Digisport.



Întrebat dacă vrea să ofere banii direct lui Vasile Șiman în contul lui Dennis Politic, Becali a răspuns: "Păi, mai trebuie dat și așa. Și are cineva curaj?". Ulterior, a râs și a adăugat: "Bine, glumesc!".