Dorinel Munteanu (56 de ani) a avut al doilea cel mai mare eșec din cariera sa de antrenor! Spre finalul anului 2012, „Neamțul“ a fost numit, la Dinamo, unde a rezistat 5 meciuri. Acum, coșmarul s-a repetat, la Sepsi, unde fostul internațional a prins, de asemenea, doar 5 partide.

Diferența e că, dacă în Ștefan Mare, Dorinel a avut, totuși, un bilanț mult mai bun – 2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere – de această dată, la Sfântu Gheorghe, el a înregistrat o serie cu adevărat catastrofală: 0 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri! Cu asemenea cifre, oficialii clubului au intrat în panică și, după ce au supus viitorul antrenorului la vot în vestiar, au decis rezilierea contractului cu Dorinel!

Paradoxal, al doilea cel mai scurt mandat al lui Munteanu pe banca unei echipe a venit după cel mai lung mandat din cariera sa de antrenor, la Oțelul, unde a prins 108 meciuri. Prezent în studioul Prima Sport, Marius Baciu a avut o explicație pentru acest eșec surprinzător al lui Dorinel, la Sfântu Gheorghe.

„La Sepsi, am văzut o echipă căzută, o echipă în cap. Dacă juca, la baraj, cu orice echipă din liga a doua, se putea termina oricum! Sepsi (n.r. – cu Dorinel Munteanu pe bancă) n-avea niciun orizont. Am văzut meciul cu Oțelul (n.r. – pierdut, acasă, cu 0-3). A fost strigător la cer! Acum, vorbesc din ce am auzit... Problema a fost că a venit Dorinel cu altă metodologie. Asta cu jucătorii (n.r. – că au votat plecarea antrenorului)... E praf în ochi. Oricum, la Sepsi, vedeam un club serios, dar să auzi că jucătorii au votat să plece antrenorul...“, a spus Marius Baciu.