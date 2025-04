Elias Charalambous face cărțile în Superliga României! A punctat la obiect după FCSB - U Cluj 1-0 cele mai tari aspecte

”Voi spune în fiecare săptămână că toate meciurile o să fie grele. Exact ca cel de azi. Datorită penalty-ului am reuşit să câştigăm, dar putem spune că am controlat meciul. Ne aşteptam la un asemenea meci. În partea a doua ritmul nu a fost atât de ridicat, cred că putem să jucăm mai bine. Dar păstrăm punctele şi continuăm.



Când o formaţie este compactă, în prima repriză am reuşit să ajungem în ultima treime, dar ritmul nu a fost ridicat. Este esenţial că am câştigat, păstrăm puncte. Noi am avut ocaziile mai mari. Dar azi puteam să jucăm mai bine. (n.r. despre faptul că nu s-a uitat la penalty, a stat cu spatele) Nici când eram pe teren nu mă uitam, era o superstiţie a mea, dar sunt decis să schimb asta, e doar o superstiţie”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB - U Cluj 1-0



Echipa lui Elias Charalambous conduce în clasament, cu 35 de puncte. Universitatea Cluj are 29 de puncte şi se află pe locul 4 în play-off.



FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Chiricheş (Al. Băluţă 90+2), Baba Alhassan (Edjouma 55) – Miculescu, Cisotti (Fl. Tănase 77), M. Toma (Al. Musi 46) – Bîrligea (Gele 76). ANTRENOR: Elias Charalambous



U CLUJ: Gertmonas – Boboc (Oancea 89), Masoero, Artean, Chipciu – G. Simion, D. Codrea (A. Miranyan 84), R. Silaghi (Blănuţă 69) – D. Nistor (Fabry 69) – Macalou, Mamadou Thiam. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău



Cartonaşe galbene: Baba Alhassan 49 / G. Simion 58, Mamadou Thiam 78