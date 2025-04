Vladislav Blănuță a încercat să explice ce le-a lipsit ”Șepcilor Roșii” în partida cu Dinamo.

Vladislav Blănuță, despre conflictul dintre Mititelu și Sabău: ”Nu m-am așteptat!”

Chiar dacă a marcat golul de 2-2, U Cluj nu a reușit să țină de scor, iar ardelenii au intrat în dezavantaj la pauză.

Blănuță a vorbit și despre conflictul apărut între Ioan Ovidiu Sabău și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova l-a criticat dur pe Sabău pentru faptul că nu îl folosește mai mult pe Blănuță. Antrenorul ardelenilor a refuzat să aibă un dialog de la distanță cu Mititelu, dar a anunțat că se va retrage curând din antrenorat, sătul de jignirile patronului de la FCU Craiova.

”Am început bine, am marcat, după aia am luat repede două goluri, am egalat, dar a venit al treilea gol înainte de pauză. Trebuia să rupem jocul și să intrăm la vestiare cu un egal. Ăsta e fotbalul.

Ceva ne-a lipsit, cred că încrederea, dar e doar un meci, trebuie să analizăm foarte bine, să tragem concluziile și să arătăm mult mai bine la următorul meci. Ne afectează puțin, dar aia e, ce să facem, în fotbal câștigi, pierzi, faci egal. Capul sus, o să ne evaluăm. La următorul meci vom arăta mult mai bine, suporterii noștri merită asta, le mulțumim pentru prezență, pentru încredere. Nivelul e mai ridicat în play-off, e mai multă presiune, dar aceste meciuri te fac să crești.

Sincer, nu m-am așteptat să apară un conflict, dar treaba mea e să demonstrez pe teren. Ce se vorbește în afara terenului pe mine nu mă, nu zic că nu mă interesează, dar nu vreau să atrag atenția la lucrurile astea, treaba mea e să joc bine pe teren, pentru că acolo îmi câștig pâinea, nu în afara terenului.

Presiunea vine din partea mea, eu vreau să îmi demonstrez cât de departe pot ajunge și cât de bun pot să fiu. Ei au conflictul lor, sincer, pe mine nu mă interesează”, a spus Blănuță.