Astăzi, în presa centrală a circulat informația că antrenorul Rapidului a primit o amendă echivalentă cu jumătate din salariul său lunar, pentru gesturile pe care le-a făcut la meciul cu FCSB, scor 0-0, din penultima etapă a sezonului regulat. PRO TV a verificat informația, iar aceasta a fost respinsă categoric de Dan Șucu, acționarul principal al clubului din Giulești.



Într-o scurtă declarație pentru PRO TV (SPORT.RO), acționarul Rapidului a susținut că nu s-a pus probleme de o astfel de sancțiune.

Ulterior, giuleștenii au emis și un comunicat în care a respins informațiile potrivit cărora "Șumi" ar fi fost sancționat de club.

Comunicatul Rapidului

"În mod nesurprinzător, primim din nou dovezi că Rapidul deranjează și incomodează. Altfel nu poate fi percepută apariția în spațiul media a unei informații total eronate, care, în mod vizibil, are ca scop destabilizarea echipei cu doar câteva ore înaintea unei partide atât de importante în vederea îndeplinirii obiectivelor clubului.

Este complet inacceptabil ca la nu mai puțin de 24 de ore după o conferință de presă în cadrul căreia domnul Victor Angelescu a reiterat susținerea pentru antrenorul echipei – Marius Șumudică, să se inventeze un alt motiv de disensiuni între conducerea clubului și acesta.

De la începutul raporturilor contractuale și până în momentul de față, Marius Șumudică NU a primit din partea clubului nicio sancțiune financiară.

Relația dintre conducere și antrenor este una bazată pe comunicare deschisă și respect reciproc.

Astfel de dezinformări, de care echipa noastră are parte de fiecare dată când liniștea din cadrul clubului nu este pe placul multora, nu pot fi permise și nu le vom lăsa niciodată să ne dezbine.

În încheire, deși se încearcă punerea unor piedici în calea performanței și a dezvoltării Rapidului, rămânem uniți!", a transmis clubull Rapid.



Șumudică are susținerea lui Angelescu



Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a ținut să clarifice public faptul că relația dintre Șumudică și Rapid este una solidă.



"Sunt două motive pentru care am venit. Primul, legat de faptul că s-a scris foarte mult în ultima vreme despre relația clubului cu Marius Șumudică, despre faptul că nu l-am fi dorit noi sau că ar pleca el...



Declarațiile pe care le-am făcut au fost destul de clare, dar de multe ori sunt răstălmăcite. Vreau să menționez foarte clar că relația dintre club și Marius Șumudică este una foarte bună, suntem o familie, l-am dorit foarte mult aici.



El știe foarte clar cum a ajuns și faptul că l-am dorit și îl doresc și în acest sezon, dar și în următoarele. Relația dintre club și Marius Șumudică a fost, tot timpul, una cât se poate de bună.



E normal ca eu sau alți oameni din club să intre în emisiuni, dar se pare că se creează foarte multă vâlvă și nu prea înțeleg de ce. Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe", a spus Victor Angelescu la conferința de presă.