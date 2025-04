Cu cinci etape rămase de disputat din play-off, CFR Cluj a căzut pe locul 4, cu 34 de puncte, 5 sub liderul FCSB, care se poate distanța astăzi dacă învinge Rapid.

Dan Petrescu: "FCSB are o bancă foarte importantă, poate de aceea e pe primul loc"



În această rundă, formația din Gruia va juca pe terenul lui Dinamo (luni, 21:00). Dan Petrescu a spus la conferința de presă că și-ar fi dorit mai multe soluții în lot și o bancă de rezerve mai puternică.



"Sincer să fiu, mi-aș fi dorit mai multe soluții în atac și pe benzi. Asta e realitatea. Am dus-o așa cu echipa asta, e greu. Mi-aș fi dorit mai multe soluții. Banca e importantă și mereu pun presiune pe jucătorii de pe bancă. E visul meu ca un jucător de pe bancă să câștige un meci. Asta înseamnă că e motivat.



Ieri, la Barcelona - Real, cam așa a fost. Echipa cu jucătorii mai motivați de pe bancă a câștigat. Și la meciul lui U Cluj, la fel. Acolo se joacă acest campionat și poate de aceea e FCSB pe primul loc, are o bancă foarte importantă. Asta e realitatea, dar cu acești jucători am ajuns unde am ajuns și sper ca mâine să facem un meci normal, dar să câștigăm.



Nu mai vreau un meci excelent, cum am avut până acum. Spectacolul nu îți aduce niciun trofeu", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu: "Sunt fan Real Madrid, dar am zis de la început că Barcelona va câștiga tripla"



În cadrul conferinței de presă, Dan Petrescu a comentat și finala Cupei Spaniei, câștigată sâmbătă seară de FC Barcelona după partida cu Real Madrid, scor 3-2, după prelungiri.



"Din păcate, când a început acest sezon, am zis că Barcelona va câștiga tripla. I-am văzut la început și n-am mai văzut de multă vreme o Barcelona atât de bună. Toți cei din club știu asta, dar eu sunt fan Real Madrid datorită lui Ancelotti și a lui Pintus, preparatorul meu de la Chelsea. M-au primit ambii excelent când am fost la Londra pentru cursul de perfecționare, iar cu Pintus am lucrat 5 ani la Chelsea, a fost preparatorul meu. El e de 10 ani la Real Madrid.



Am fost foarte nervos ieri, la meci. Chiar dacă am spus tuturor că Barcelona va câștiga toate cele trei trofee, Real Madrid a fost mai bună aseară. Mai bine jucau prost și câștigau. Tot un mic detaliu a făcut diferența", a mai spus Petrescu.