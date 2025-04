Dan Nistor a adus un mare plus atât pe faza ofensivă cât și în plan defensiv după ce a fost introdus în locul lui Ovidiu Bic, la pauza meciului cu Universitatea Craiova. Oltenii conduceau după 45 de minute prin golul lui Alex Mitriță și se părea că U Cluj, chiar dacă avusese ocazii în prima parte, nu o poate destabiliza pe Craiova.

Dan Nistor luptă până la capăt: "Nu ne oprim aici!" / "Pagină frumoasă!" Dezvăluire despre durerile care l-au chinuit



Lucrurile s-au schimbat în actul secund, odată cu introducerea lui Dan Nistor. Atacurile au fost mai consistente, iar defensiva olteană a cedat de două - citește AICI analiza meciului de sâmbătă seara.



Tip cu personalitate, care frapează mereu prin sinceritate, Dan Nistor a vorbit după meci pentru siteul clubului ardelean.



„Era un meci foarte important pentru noi, deoarece cu această victorie am venit la un punct de ei (de Universitatea Craiova-n.n.) și am trecut peste CFR. Cred că este un play-off disputat, sunt cele mai bune echipe ale campionatului, merită pe deplin toate echipele calificate. Sunt mândru că fac parte din această echipă și cred că am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club, dar nu trebuie să ne oprim aici", a afirmat „Șepcilor roșii".



Fotbalistul născut în Rucăr a contribuit decisiv la victoria lui "U" și a spus cum s-a simțit pentru el acest meci.



„A fost greu și foarte greu pentru mine, pentru că știți că revin după o perioadă lungă de inactivitate. Am fost accidentat și mă bucur că am revenit, nu am mai simțit nicio durere și practic de mâine încolo încep să fiu 100%."



U Cluj a urcat după victoria cu U Craiova pe locul al treilea în clasamentul Superligii, cu 35 de puncte, la un punct distanță de ocupanta poziției secunde, U Craiova. FCSB e lider, cu 39 de puncte, dar are un meci mai puțin.



FCSB o întâlnește duminică seara pe Rapid, în Giulești, de la 21:00, într-un meci contând pentru etapa a șasea a play-off-ului Superligii.